إيلون ماسك ونادي التريليون .. كيف ضاعف ثروته 5500 ضعف خلال 24 عاما؟

منذ حصول إيلون ماسك على حصته البالغة 180 مليون دولار من بيع شركة "PayPal" في عام 2002، اتخذ قرارات استثمارية محفوفة بالمخاطر، إذ وضع ثروته في مشاريع ناشئة في قطاعات كانت تعتبر حينها غير قابلة للاختراق (الفضاء والسيارات الكهربائية).

وبحلول يونيو 2026، ومع الطرح العام الأولي (IPO) لشركة "SpaceX" بتقييم بلغ 1.77 تريليون دولار، أصبح ماسك أول "تريليونير" في التاريخ الحديث، لتعتبر مسيرته الاستثمارية واحدة من أكثر قصص تكوين الثروات الاستثنائية في التاريخ الاقتصادي الحديث.

وفي هذا التقرير التحليلي، تستعرض وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، المحطات الرئيسية في رحلة ماسك، واستراتيجيته الاستثمارية، وكيف تمكن من مضاعفة ثروته بأكثر من 5500 ضعف خلال أقل من ربع قرن.

التأسيس وجني الملايين (1995 - 2002)

بدأ ماسك رحلته الريادية بتأسيس شركة "Zip2" في عام 1995، وهي شركة لبرمجيات الأدلة المحلية على الإنترنت.

وفي عام 1999، استحوذت شركة "Compaq" على "Zip2" مقابل 307 ملايين دولار، ليحصل ماسك (الذي كان يمتلك 7% من الشركة) على 22 مليون دولار كأول ثروة حقيقية له.

بدلا من التقاعد المبكر، استثمر ماسك معظم هذا المبلغ لتأسيس شركة "X.com" للخدمات المالية عبر الإنترنت، والتي اندمجت لاحقا مع شركة "Confinity" لتشكيل ما نعرفه اليوم باسم "PayPal".

المرحلة الاستثمارية الأهم (2002 - 2008)

في أكتوبر 2002، استحوذت شركة "eBay" على "PayPal" مقابل 1.5 مليار دولار، وبصفته أكبر مساهم بحصة 11.7%، حصل على 180 مليون دولار بعد الضرائب، ليبدأ بعدها المرحلة الثانية التي توصف بالمخاطرة متمثلة باستراتيجية "الكل في"، وذلك خلال (2002 - 2008).

تعد هذه المرحلة هي الأهم في فلسفة ماسك الاستثمارية، فبدلا من تنويع استثماراته في أصول آمنة كما يفعل معظم الأثرياء، اتبع ماسك استراتيجية المخاطرة العالية من خلال ضخ ثروته بالكامل في ثلاث شركات ناشئة ذات طموحات هائلة وتوزعت بين سبيس إكس وتسلا وسولار سيتي.

وقال إيلون ماسك حينها: "لقد وضعت 100 مليون دولار في SpaceX، و70 مليون دولار في Tesla (إجمالي الاستثمارات المتراكمة حتى 2008)، و10 ملايين دولار في SolarCity، واضطررت لاقتراض المال لدفع إيجار منزلي".

أزمة 2008: على حافة الإفلاس

كادت هذه الاستراتيجية أن تقضي على ثروة ماسك بالكامل، في عام 2008 ومع اندلاع الأزمة المالية العالمية، واجهت شركتاه خطر الإفلاس الوشيك حيث فشلت أول ثلاثة إطلاقات لصاروخ "Falcon 1" التابع لـ SpaceX، وكانت Tesla تستنزف السيولة النقدية بسرعة كبيرة.

وفي أواخر عام 2008، نفدت أموال ماسك تقريبا، واضطر لاقتراض المال من أصدقائه لتغطية نفقاته الشخصية، ولكن في اللحظات الأخيرة، نجح الإطلاق الرابع لصاروخ "Falcon 1" في سبتمبر 2008، ما أدى إلى حصول SpaceX على عقد بقيمة 1.6 مليار دولار من وكالة "NASA".

وفي اواخر ديسمبر 2008 تمكن ماسك من تأمين جولة تمويل حاسمة بقيمة 40 مليون دولار لإنقاذ Tesla من الإفلاس.

النمو وصناعة المليارات (2010 - 2021)

بعد تجاوز أزمة 2008، بدأت استثمارات ماسك تؤتي ثمارها بشكل غير مسبوق، فخلال عام 2010، أدرجت Tesla في بورصة ناسداك بسعر 17 دولارا للسهم، وبحلول نهاية عام 2010، بلغت ثروة ماسك 680 مليون دولار.

لتأتي بعدها عملية صعود SpaceX مع نجاحات صواريخ "Falcon 9" ومركبات "Dragon"، ليرتفع تقييم الشركة من 410 ملايين دولار في 2008 إلى مليار دولار في 2010، ثم إلى 10 مليارات دولار في 2015 بعد دخول Google وFidelity كمستثمرين.

استثمارات إيلون ماسك من 180 إلى تريليون -02

انفجار قيمة تسلا (2020-2021)

خلال جائحة كورونا، شهدت أسهم Tesla ارتفاعا بنسبة تفوق 700% خلال 2020، ما دفع ثروة ماسك لتجاوز 170 مليار دولار، وفي أواخر عام 2021، وصلت القيمة السوقية لـ Tesla إلى 1.2 تريليون دولار، وبلغت ثروة ماسك ذروتها عند 300 مليار دولار.

التوسع والذكاء الاصطناعي (2022 - 2025)

شهدت هذه الفترة تنويعا في محفظة ماسك، مع الحفاظ على تركيزه على التقنيات الثورية، إضافة الى استحواذه على المنصة (التي أعاد تسميتها إلى X) مقابل 44 مليار دولار.

ولتمويل هذه الصفقة، اضطر لبيع أسهم في Tesla بقيمة تقارب 23 مليار دولار، لكن أدى هذا الاستحواذ بالتزامن مع تراجع أسهم التكنولوجيا إلى انخفاض ثروته إلى 130 مليار دولار بنهاية 2022.

عمل ماسك بعدها على تأسيس شركة الذكاء الاصطناعي xAI خلال 2023، وجمعت الشركة تمويلات ضخمة رفعت تقييمها إلى 50 مليار دولار، لتندمج لاحقا مع SpaceX في صفقة ضخمة.

التعافي وتجاوز نصف تريليون (2025)

مع استمرار نجاحات SpaceX وتوجه Tesla القوي نحو الروبوتات والذكاء الاصطناعي، تعافت ثروة ماسك لتتجاوز حاجز الـ 500 مليار دولار في أكتوبر 2025، لتأتي بعدها المرحلة الخامسة وهي التي أدخلته تاريخ عصر التريليون دولار خلال 2026.

وسجل في يونيو 2026، تحقيق الإنجاز المالي الأكبر في التاريخ الحديث، حين أعلنت شركة "SpaceX" عن طرحها العام الأولي (IPO) بسعر 135 دولارا للسهم، ما منح الشركة تقييما فلكيا بلغ 1.77 تريليون دولار.

وتبلغ قيمة حصة ماسك في الشركة 740 مليار دولار التي تقارب 42% من أسهم SpaceX، مع التقييم الجديد، إلى جانب بقية حصصه في الشركات الأخرى ليدخل بذلك نادي التريليون منفردا عن بقية أثرياء العالم.

وحدة التحليل المالي