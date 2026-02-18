إيرادات بنك STC تنمو 8.5% ومنتجات التمويل والتكاليف تعزز هوامش الربحية

نمت إيرادات " stc bank " خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو 8.5% لتصل إلى 368 مليون ريال، بالتزامن مع بدء البنك تقديم منتجات التمويل عبر منتج "تمويل سمارت" بقيمة تصل إلى 50 ألف ريال وبموافقة فورية.

ساهم دخول البنك إلى نشاط التمويل الشخصي في تسارع نمو الإيرادات، كما دعم ضبط التكاليف تحسن هامش الدخل الإجمالي، الذي بلغ 285 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي، ليرتفع الهامش إلى 77.4% وهو الأعلى بحسب البيانات المتوافرة.

الودائع والعملاء

البنك الذي تم تأسيسه عام 2017، ارتفعت ودائعه بنحو 32% إلى 3.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر من العام الماضي. ومن المتوقع استمرار تسارع النمو بنهاية العام بدعم المنتجات الجديدة التي طرحها البنك لعملائه.

كما تجاوز عدد عملاء البنك 8 ملايين عميل بنهاية العام الماضي، ما يعني إضافة نحو 3 ملايين عميل خلال ثلاثة أشهر فقط، وسط تسارع في تبني الخدمات المصرفية الرقمية.

بنك إس تي سي-02

تطلعات إلى نقطة التعادل

ترى مجموعة "إس تي سي" أن أداء البنك جيد للغاية، مع تطلع للوصول إلى نقطة التعادل قريبا، وأشارت المجموعة إلى أن النمو في الأعمال مستمر، مع توقعات بتسارع النمو خلال العام أو العامين المقبلين.

stc bank

تأسس STC Bank في نوفمبر 2017 بهدف تقديم خدمات المحافظ الرقمية في السعودية، قبل أن يشهد تحولا كبيرا في مساره بعد حصوله على ترخيص من البنك المركزي في 2021 ليصبح بنكا رقميا يقدم خدمات مصرفية إلكترونية متكاملة.

ركز البنك منذ البداية على الابتكار في الحلول الرقمية المالية، مستفيدا من خبرة ودعم شركته الأم stc لتعزيز قدراته التشغيلية والمالية.

من الناحية المالية، شهد البنك زيادات رأسمالية، لتعزيز هيكله المالي واستعداده للتوسع، ففي 2023، وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال إلى 3.35 مليار ريال عبر طرح حقوق أولوية بقيمة 850 مليون ريال لصالح stc.

ثم في 30 ديسمبر 2024، تم رفع رأس المال 6.35 مليار ريال، ما عزز ملكية stc لتصل إلى 92.3% من رأس المال.

وعلى الصعيد التشغيلي، حصل البنك في يناير 2025 على عدم ممانعة من البنك المركزي لبدء أعماله كبنك رقمي، ليبدأ ممارسة أنشطته على مستوى المملكة بشكل كامل.

وحدة التحليل المالي