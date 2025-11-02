تراجعت الأسهم السعودية بنهاية تداولات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، 1.03% (120 نقطة) ليصل مؤشر تاسي إلى 11536 نقطة بعد تأجيل رفع سقف ملكية الأجانب للعام المقبل.

تمثل تراجعات الأحد أكبر وتيرة تراجع خلال 26 جلسة أو منذ 25 سبتمبر الماضي. فيما التراجع بالنقاط هو الأكبر منذ 22 يوليو الماضي.

تأتي تراجعات المؤشر بضغط رئيسي من سهم أرامكو السعودية ثاني أكبر الشركات وزنا في المؤشر، بعد تراجعه 1% إلى 25.64 ريال.

كما تراجع سهم الراجحي الأكبر وزنا في المؤشر 2.5% ليصل إلى 103.1 ريال بعد هبوطه بنحو 4% الخميس الماضي كونه كان أكبر المستفيدين من رفع سقف الملكية للأجانب، ما دعم ارتفاعات القوية للسهم عقب خبر لبلومبرغ في سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن "بلومبرغ" نشرت في سبتمبر الماضي عن عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، الذي يبلغ حالياً 49%. مضيفاً "أعتقد أننا شبه جاهزين"، متوقعاً دخول القرار حيّز التنفيذ "قبل نهاية العام".

وخلال مؤتمر مبادرة الاستثمار الجاري في الرياض، صرح محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية، بأن تعديل سقف الأجانب في الأجندة في العام المقبل، ولم يحدد النسبة الجديدة، كما أشار إلى إمكانية أن تكون بشكل تدريجي.

السوق قفزت بأعلى وتيرة في 5 سنوات بعدما نشرت "بلومبرغ" تصريح عضو مجلس الإدارة بقرب فتح السوق للأجانب في 2025، وصعد سهما "الراجحي" و"الأهلي" بالحد الأعلى، إلى جانب عدد من الأسهم نظير تدفقات أجنبية محتملة مع زيادة أوزان الأسهم في المؤشرات.

قدر بنك "جي بي مورجان" أن ذلك التعديل يجذب استثمارات بنحو 10.6 مليار دولار، وكتب بانكاج جوبتا المحلل لدى "جيه بي مورجان" في تقرير إن "مصرف الراجحي" ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، سيكون أكبر مستفيد من التغييرات التنظيمية باستقطاب استثمارات محتملة بنحو 6 مليارات دولار، كما أن "البنك الأهلي السعودي"، و"مصرف الإنماء"، سيأتيان بعده من حيث جاذبيتهما للاستثمارات، وفق "بلومبرغ".

بالعودة لتداولات اليوم، تراجع سهم "سابك" السعودية أحد أكبر شركة البتروكيماويات العالمية 2.1% إلى 59.8 ريال بعد نتائج دون التوقعات.

سجلت "سابك" تراجعًا في أرباحها للربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ 440 مليون ريال، دون التوقعات التي جمعتها وكالة بلومبرغ، بانخفاض نسبته 56% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في إفصاح على "تداول" اليوم إن التراجع يعود بشكل رئيسي الى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة.

من ناحية أخرى، جاءت أكبر تراجعات السوق لسهم نسيج بـ7.6%، ثم "أمريكانا" و"ساكو" بتراجعات تجاوزت 6% بعد نتائج دون التوقعات للربع الثالث.

على الجانب الأخر، تصدر الارتفاعات أسهم صناعات بالنسبة القصوى، ثم أسيج ويو سي آيي سي ووفرة بأكثر من 5%.

فيما يخص السيولة، فقد تراجعت 44% مقارنة بجلسة الخميس الماضي، مسجلة 4.44 مليار ريال.