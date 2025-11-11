



أكملت شركة اسمنت الجنوبية، أكبر شركات القطاع إنتاجا، النتائج المخيبة للآمال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع تهاوي أرباحها 96% على أساس سنوي مسجلة أقل من مليوني ريال هي الأدنى خلال 25 عاما، وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".

جاء انخفاض الأرباح إلى انخفاض الإيرادات نتيجة انخفاض متوسط سعر البيع وارتفاع في تكلفة المبيعات الناتج عن ارتفاع تكلفة الوحدة المبيعة، وزيادة التكاليف التمويلية وانخفاض الإيرادات التمويلية والإيرادات الأخرى.

تراجع الأسعار

تراجع متوسط أسعار البيع 5% إلى 210 ريالات للطن، فيما استقرت كمية المبيعات عند نحو مليون طن خلال الربع الثالث وهي تقريبا نفس مستويات نفس الفترة من 2024.

أعلى نسبة تكاليف في 7 أعوام

ارتفعت تكاليف المبيعات 15.2% إلى 185.4 مليون ريال، هي أعلى وتيرة منذ مطلع 2023 مع ارتفاع مدخلات الإنتاج منذ مطلع العام (أسعار اللقيم).

نسبة التكاليف من الإيرادات بلغت 85% هي الأعلى في 7 أعوام، وتحديدا منذ الربع الثالث 2018 عندما كانت 91%.

ارتفاع تكاليف المبيعات دفع إجمالي الربح للهبوط 52% إلى 34 مليون ريال، رغم تراجع الإيرادات بنحو 6% فقط.

تكاليف التمويل تصعد

بينما هوى صافي الربح 94% نتييجة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، بجانب تضمن الفترة المقارنة لأرباح غير متكررة قيمتها 4.5 مليون ريال تعويض حادث نتج عنه إحراق مبرد بيشة.

تهاوي الهوامش

الأرباح الضعيفة دفعت هوامش الربحية للتهاوي، حيث فقد هامش الربح الإجمالي نصف قيمته ليصل إلى 15%، وخسر هامش الربح التشغيلي ثلثي قيمته إلى 13%، أما هامش صافي الربح فهبط دون 1%.

وحدة التحليل المالي