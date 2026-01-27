الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
أرباح "BSF" ترتفع 12.7% في 2025 .. وأدنى وتيرة نمو للربع الرابع في 5 فصول

ماجد الخالدي
ماجد الخالدي من الرياض
الأربعاء 28 يناير 2026 14:7 |1 دقائق قراءة
حقق بنك "بي اس إف" أرباحا بلغت 1.26 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، لتسجل نموا بنحو 12.7% على أساس سنوي ، فيما كان معدل النمو للربع الرابع هو الأدنى في 5 فصول.

أداء محفظة الإقراض ضغطت على ربحية البنك، ما انعكاس على نمو دخل الفوائد، مع ذلك حافظ البنك على هامش صافي العمولات بفضل الدخل الخاص من الاستثمارات، وتراجع المخصصات.

في حين، ارتفع العائد على الأصول بنهاية العام بنحو 20 نقطة أساس ليصل إلى 1.7%، مدفوعا بتحسن هامش صافي العمولات، إضافة إلى نمو الدخل غير التمويلي. كما أسهم انخفاض المخصصات في دعم الربحية، ما يعكس تحسن جودة القروض.

أرباح بي إس إف -02

الودائع تنمو 5.5% بنهاية 2025

نمت ودائع "بي اس إف" بأدنى وتيرة في 5 أعوام بنهاية العام الماضي نحو 5.5%، يأتي ذلك رغم الأداء الجيد للربع الأخير من العام حيث نمت الوادئع بوتيرة أعلى من الفصول السابقة، مع استمرار البنك في تقديم عروض لفئة الأفراد، لاسيما بطاقات الإئتمان والبطاقات المخصصة للسفر.

بحسب بيانات الربع الثالث، لا يزال البنك يحافظ على حصته السوقية من الودائع ما بين 6 و 7%، من إجمالي ودائع البنوك السعودية.

كيف كان أداء محفظة الإقراض على أساس فصلي؟

تراجعت محفظة الإقراض بنحو طفيف على أساس فصلي خلال الربع الرابع، لينهي البنك العام الماضي بنمو 5.3% وهو أدنى معدل منذ 2020.

من المرجح أن البنك أصبح أكثر انتقائية في منح الإئتمان، وهو ما أسهم في تحسن تكلفة المخاطر خلال 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.

