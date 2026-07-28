حققت شركة سدافكو ، المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية "تاسي" والمتخصصة في منتجات الألبان والعصائر والأيس كريم، أرباحا أعلى من التوقعات التي جمعتها بلومبرغ، على الرغم من تراجعها 25% بضغط رئيسي من شركتها التابعة في بولندا.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية المستند إلى بيانات تداول وبلومبرغ، تراجعت إيرادات الشركة 2.6% إلى 750 مليون ريال بضغط رئيسي من تراجع مبيعات شركتها التابعة في بولندا "مليكوما" 51% إلى 62 مليون ريال نتيجة تراجع الأسعار وحجم المبيعات.

شركة مليكوما في بولندا مملوكة بنسبة 100% من سدافكو، تم الاستحواذ على حصة منها في 2018، فيما تم رفعها لاحقا، وتعمل الشركة بمجال منتجات الألبان.

مع تراجع إيرادات "مليكوما" في الربع الثاني تراجعت حصتها من إيرادات "سدافكو" النصف، لتشكل 8%، فيما كانت 16% في الربع المماثل من 2025 مع تحقيقها نموا استثنائيا بلغ 83% حينها.

تأثير "مليكوما" في نتائج "سدافكو" منطقيا في ظل كونها ثاني أعلى سوق جغرافي كحصة من إيرادات بعد السعودية التي تمثل ثلاثة أرباع الإيرادات، ثم الخليج 3%، وفق بيانات 2025.

ينظر إلى ضغوط "مليكوما" على إيرادات الشركة على اعتباره مرحلة مؤقتة مع تصحيح الأسعار الحالي، لا سيما مع تخارج "سدافكو" من القطاعات الأخرى بخلاف منتجات الألبان.

بإستثناء "مليكوما"، ارتفعت إيرادات شركة سدافكو بنحو 7% إلى 688 مليون ريال مع نمو مبيعات منتجاتها الرئيسية، بجانب الأداء القوي في القنوات الناشئة، لا سيما قنوات التموين الغذائي والتجارة الإلكترونية.

تكاليف المبيعات تراجعت بشكل طفيف بنحو 0.5% إلى 511 مليون ريال، إلا أن إجمالي الربح تراجع بوتيرة أسرع من نظيره في الإيرادات عند 12% إلى 239 مليون ريال.

يمكن تفسير ذلك بتضرر الهوامش من تركز المبيعات في منتجات بهامش ربح أقل، لا سيما مع تراجع مبيعات "مليكوما" صاحبة هوامش الربح الأعلى.

صافي ربح سدافكو تراجع 25% إلى 88.2 مليون ريال، نتيجة تضافر مجموعة من منها، ارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية، والرسوم الإضافية نتيجة التوترات الإقليمية في حركة الشحن البحري، بجانب الاتجاه التضخمي العام، وارتفاع أسعار الوقود.

تراجع جماعي للهوامش

تراجعت هوامش ربحية الشركة بشكل جماعي بنحو 3 نقاط مئوية، ليصل هامش الربح الإجمالي إلى نحو 32%، وهامش الربح التشغيلي والصافي إلى نحو 12%.

تباين في الحصة السوقية لمنتجات الشركة

أظهرت الحصة السوقية لمنتجات الشركة تبانيا واضحا، حيث ارتفعت حصة الشركة على أساس سنوي، في منتجات الحليب العادي طول الأجل والآيس كريم بواقع نقطتين مئويتين ونقطة مئوية إلى 59% و31% على التوالي، بينما تراجعت حصة الشركة معجون الطماطم 3 نقاط مئوية إلى 51%.

تفاعل إيجابي للسهم مع النتائج الأعلى من التوقعات

تفاعل السهم بشكل إيجابي مع تحقيق الشركة نتائج أفضل من التوقعات، ليرتفع 0.7% إلى 203.5 ريال.

عائد توزيع نقدي جذاب

يتداول السهم حاليا بعائد توزيع نقدي جذاب عن آخر 12 شهرا، حيث وزعت الشركة 16 ريالا للسهم بعائد 7.9% ما يفوق متوسط السوق البالغ 3.5% بشكل واضح.

وحدة التحليل المالي