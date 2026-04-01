تقارير وتحليلات

أرباح بنوك السعودية تسجل أبطأ وتيرة نمو في نحو عامين

إكرامي عبدلله
إكرامي عبدلله من الرياض
الأربعاء 1 أبريل 2026 10:34 |1 دقائق قراءة
سجلت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضريبة أبطأ وتيرة نمو في نحو عامين خلال فبراير الماضي بـ 0.1% عند 8.26 مليار ريال، وفق بيانات البنك المركزي السعودي الصادرة الثلاثاء.

التباطؤ جاء مع تسجيل القروض الممنوحة من البنوك أدنى وتيرة نمو خلال 6 أعوام عند 10% على أساس سنوي لتبلغ 3.33 تريليون ريال بنهاية فبراير الماضي.

تراجع أرباح البنوك السعودية من قطاع الأفراد في 2025

كانت البنوك العاملة في السعودية قد سجلت أرباحا قياسية خلال العام الماضي عند 103 مليار ريال، بنمو 16% مقارنة بعام 2024 مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ 2022.

يشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية، إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية المرخصة لها العمل في السعودية، فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج.

التمويل العقاري في السعودية يتراجع للشهر السابع على التوالي

تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في...

يتزامن ذلك مع تواصل تراجع التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من البنوك للأفراد في السعودية خلال فبراير الماضي للشهر الثامن على التوالي، بنسبة 40% على أساس سنوي ليبلغ نحو 5.4 مليار ريال.

وحدة التحليل المالي

