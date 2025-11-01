الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
تقارير وتحليلات

ارتفعت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضرائب في سبتمبر بنحو 19% على أساس سنوي لتصل إلى 9.3 مليار ريال، بدعم من تنامي محفظة القروض الذي واجه تراجع المتوسط الشهري لأسعار الفائدة بين البنوك لفترة 3 أشهر بنحو 55 نقطة أساس، خلال عام، وفقا لوحدة التحليل المالي في الاقتصادية استنادا إلى بيانات ساما.

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت الأرباح 77.2 مليار ريال بنمو 18% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

يأتي تنامي الأرباح في ظل توسع محفظة الإقراض مواصلة تحقيقها أرقاما قياسية منذ يناير 2024 لتسجل 3.26 تريليون ريال مرتفعة 14% على أساس سنوي.

بينما نمو الودائع دائما ما يأتي بوتيرة أقل منذ أغسطس 2024 مسجلا نمو 8% لتصل إجماليها 2.94 تريليون ريال، ليصل بذلك نسبة القروض للودائع وفقا لمعادلة "ساما" 80.5% الأقل في عام.

