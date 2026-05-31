أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضريبة تسجل أدنى مستوى في 6 أشهر

سجلت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضريبة في أبريل أقل أرباح في 6 أشهر، لتنمو 6.1% على أساس سنوي وتسجل 8.24 مليار ريال، بينما جاءت متراجعة 18% على أساس شهري، وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" استند ألى بيانات البنك المركزي السعودي.

رغم التراجع الشهري في الأرباح، لا يبدو أن شهر أبريل يعكس ضعفا هيكليا في ربحية القطاع، بل يأتي بعد قفزة قوية في مارس حين بلغت الأرباح نحو 10.04 مليار ريال، وهو مستوى قياسي وفق البيانات المتاحة، لذلك، فإن المقارنة الشهرية تحمل أثر قاعدة مرتفعة.

سنويا، بقيت الأرباح في مسار إيجابي، مدعومة باستمرار نمو الميزانيات العمومية والائتمان، مع تحسن واضح في قاعدة الودائع. وبلغت أرباح الأشهر الأربعة الأولى نحو 35.07 مليار ريال، بزيادة 6.3% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

نما الائتمان المصرفي إلى 3.38 تريليون ريال، مرتفعا 8.0% سنويا، ما يشير إلى استمرار الطلب على التمويل. في المقابل، نمت الودائع بوتيرة أسرع بلغت 10.5% سنويًا لتصل إلى 3.10 تريليون ريال.

وللشهر الثاني على التوالي، يتفوق نمو الودائع على نمو القروض، ويعد ذلك يحدث لأول مرة منذ يونيو 2019، حيث معظم الفترة الماضية، كان نمو القروض يتفوق على الودائع.

هذا الفارق خفّض نسبة الائتمان إلى الودائع إلى نحو 78.9% في أبريل، وهو الأدنى منذ مارس 2024.

هذه نقطة إيجابية نسبيا من زاوية السيولة، لأنها تعني أن نمو الودائع بدأ يخفف الضغط التمويلي الناتج عن التوسع الائتماني.

وحدة التحليل المالي



