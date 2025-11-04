الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
تقارير وتحليلات

حققت "أرامكو السعودية"، أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، أحد أفضل أداء مالي بين عمالقة النفط عالميا، حيث جاءت ثانيا من حيث نمو الأرباح، بينما تعادل أرباحها 1.2 ضعف الشركات الـ5 الكبرى مجتمعة. 

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، حققت "أرامكو" صافي ربح معدل بلغ 28 مليار دولار، مرتفعة 1%، ليسبقها في الأداء شركة واحدة فقط هي شركة شل التي ارتفعت أرباحها 23%.

فيما تراجعت أرباح بقية الشركات، وهم شركات إكسون موبيل وشيفرون وتوتال وبي بي. 

كانت أسعار النفط قد تراجعت 12% في الربع الثالث على أساس سنوي إلى 70.1 دولار للبرميل. 

أرباح أكبر 6 شركات طاقة في العالم

بلغت الأرباح لأكبر 6 شركات طاقة في العالم خلال الفترة ذاتها، نحو 50.5 مليار دولار، حصة شركة أرامكو السعودية منها نحو 55%، أي أنها تعادل تقريبا 1.2 ضعف أرباح الشركات الـ5 الأخرى مجتمعة. 

على جانب صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة أرامكو السعودية، فتراجع 2.3% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، إلى 101 مليار ريال، لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين.

جاء التراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام بنحو 12% إلى 70.1 دولار للبرميل، فيما حد ارتفاع الكميات المبيعة وانخفاض تكاليف التشغيل من تراجع الأرباح.

كان تحالف أوبك+ الذي يضم السعودية قد بدأ زيادة تدريجية لإنتاج النفط ابتداء من أبريل الماضي وتستمر الزيادة حتى نهاية العام.

وحدة التحليل المالي

