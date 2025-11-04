ارتفع إنتاج أرامكو السعودية من الغاز الطبيعي بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، ليبلغ 12.6 مليار قدم مكعب قياسي يوميا، وذلك ضمن جهودها لتعزيز موثوقية قطاع التنقيب والإنتاج.

الشركة رفعت خلال الربع الثالث مستهدف نمو الطاقة الإنتاجية لغاز البيع من 60% خلال 2021 إلى 80% بحلول 2030، ومع هذا النمو فإن الشركة تتوقع زيادة تتجاوز مليون برميل يوميا في إنتاج السوائل المصاحبة عالية القيمة، ونتيجة لذلك فإن فإن إجمالي الغاز والسوائل المصاحبة المتوقعه تبلغ نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي بحلول 2030.

وفقا لبيان الشركة، فقد بلغ إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية 13.26 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا، فيما ارتفع إنتاج المواد السائلة (النفط الخام وسوائل الغاز) إلى 10.82 مليون برميل يوميا

مشروعات توسعية في النفط والغاز

واصلت أرامكو تنفيذ خططها لزيادة طاقة إنتاج غاز البيع وتشمل هذه الخطط تطوير حقل المرجان والبري، المتوقع اكتماله خلال العام الجاري، حيث سيضيفا طاقة إنتاجية من النفط الخام تبلغ 300 ألف برميل في اليوم و 250 ألف برميل يومي على التوالي.

كما أحرزت الشركة تقدما في مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام، في حقل الطلوف حيث من المتوقع أن تتم معالجة 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام في 2026.

وحدة التحليل المالي