الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
تقارير وتحليلات

ارتفع إنتاج أرامكو السعودية من الغاز الطبيعي بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، ليبلغ 12.6 مليار قدم مكعب قياسي يوميا، وذلك ضمن جهودها لتعزيز موثوقية قطاع التنقيب والإنتاج.

الشركة رفعت خلال الربع الثالث مستهدف نمو الطاقة الإنتاجية لغاز البيع من 60% خلال 2021 إلى 80% بحلول 2030، ومع هذا النمو فإن الشركة تتوقع زيادة تتجاوز مليون برميل يوميا في إنتاج السوائل المصاحبة عالية القيمة، ونتيجة لذلك فإن فإن إجمالي الغاز والسوائل المصاحبة المتوقعه تبلغ نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي بحلول 2030.

وفقا لبيان الشركة، فقد بلغ إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية 13.26 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا، فيما ارتفع إنتاج المواد السائلة (النفط الخام وسوائل الغاز) إلى 10.82 مليون برميل يوميا

مشروعات توسعية في النفط والغاز

واصلت أرامكو تنفيذ خططها لزيادة طاقة إنتاج غاز البيع وتشمل هذه الخطط تطوير حقل المرجان والبري، المتوقع اكتماله خلال العام الجاري، حيث سيضيفا طاقة إنتاجية من النفط الخام تبلغ 300 ألف برميل في اليوم و 250 ألف برميل يومي على التوالي.

كما أحرزت الشركة تقدما في مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام، في حقل الطلوف حيث من المتوقع أن تتم معالجة 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام في 2026.

وحدة التحليل المالي

التعريفات
أرامكوالسعوديةالغاز
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية