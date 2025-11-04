أعلنت "أرامكو السعودية"، أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، توزيع أرباح نقدية أساسية بواقع 79.3 مليار ريال (21.2 مليار دولار) عن الربع الثالث من العام الجاري، فيما أقرت توزيع أرباحا قدرها 0.82 مليار ريال (0.22 مليار دولار) كأرباح مرتبطة بالأداء، بإجمالي توزيعات 80.1 مليار ريال (21.4 مليار دولار).

وفقا لوحدة التحليل المالي في الاقتصادية، تمثل هذه التوزيعات عائد توزيع نقدي 5.2% للمساهمين عن أخر 12 شهرا، وفق إغلاق السهم أمس عند 25.58 ريال. علما بأن هذا العائد يتجاوز متوسط عائد التوزيع النقدي لمؤشر تاسي البالغ 3.5%.

ويأتي عائد التوزيع النقدي للشركة ثاني أعلى عائد بين المنافسين الكبار، بعد شركة توتال التي تمنح أعلى عائد بـ5.7%، فيما تراوح عوائد شيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي بين 1% و4.4%.

توزيعات الربع الثالث لشركة أرامكو السعودية هي الرابعة للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين، بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2024م، وحُسبت هذه الأرباح المرتبطة بالأداء على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو السعودية لعام 2024، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.

توافق التوزيعات مع الخطط

تتماشي توزيعات الربع الثالث من العام الجاري مع توقعات الشركة بتوزيع 320.4 مليار ريال عن عام 2025، والتي تمثل عائد توزيع نقدي 5.2% في حال توزيعها، وفق سعر السهم الحالي.

توزيع 79% من الأرباح

تمثل إجمالي التوزيعات النقدية للشركة عن الربع الثالث 2025 نحو 79% من أرباحها للفترة نفسها، البالغة 101 مليار ريال.

كانت أرباح الشركة قد تراجعت 2% في الربع الثالث على أساس سنوي، نتيجة انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات مع تراجع أسعار النفط 12% إلى 70.1 دولار للبرميل، وقابل ذلك جزئيا انخفاض تكاليف التشغيل.

وحدة التحليل المالي