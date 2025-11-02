



لم تمضِ سوى بضع سنوات منذ تجاوزت المدفوعات بالبطاقات استخدام النقود الورقية، هذا العام احتل الدفع النقدي المرتبة الثالثة بين أكثر وسائل الدفع استخداما بعد بطاقات الائتمان والخصم، وفقًا لتقرير خيارات الدفع للمستهلك لـ2025 الصادر عن الخدمات المالية التابعة للاحتياطي الفيدرالي.

جيل زد -مواليد منتصف التسعينيات وأوائل العقد الثاني من الألفية الجديدة- يقود التحول عن الورق والاعتماد على البلاستيك، إذ أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه تطبيق "كاش آب" المالي بالتعاون مع شركة "هاريس بول" أن أكثر من نصف جيل زد لا يستخدمون النقد إلا "خيارا أخيرا" عند الدفع.

وقال ثلث المشاركين في الاستطلاع الذي شمل أكثر من ألفي بالغ أمريكي بين 25 و29 سبتمبر: إن الذين يدفعون نقدًا "منفصلون عن الواقع" وقد يظهرون بمظهر محرج.

ويعارض بعض أفراد جيل زد استخدام النقود إلى درجة أنهم يتجنبون التسوق من المتاجر التي تقبل الدفع النقدي فقط، وفقًا لمناقشات في منتدى "ريديت"، بينما يقول مستهلكون آخرون: إنه لا فائدة تذكر من استخدام النقود، ويشكون من أن الحصول عليها يهدر الوقت.

كتب أحد مستخدمي "لينكد إن" تعليقا على التقرير: "لم أذهب إلى جهاز صراف آلي، وأسحب نقودًا، وأستخدمها للدفع، بينما يمكنني ببساطة تمرير البطاقة".

يشار إلى أنه من بين متوسط عدد المدفوعات الشهرية للفرد الأمريكي 48 عملية، منها 7 عمليات فقط دفع نقدية بحسب التقرير. وصرحت كاثلين يونج، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة إدارة خدمات "فيد كاش" التابعة للفيدرالي، في بيان لها، بأن "استخدام النقود ربما قد وصل إلى أدنى معدل، مؤكدة أن النقد لا يزال محافظ على أهميته بفضل انتشاره وموثوقيته ومرونته".

عادات إنفاق "جيل زد"

لم يقتصر الأمر على زيادة استخدام بطاقات الخصم والائتمان بين أبناء جيل زد، بل ازداد أيضًا اعتمادهم على خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، وهي بديل آخر للنقود.

تعمل هذه الخدمات – مثل "كلارنا" وخدمة الدفع على 4 دفعات من "باي بال" – بطريقة مشابهة للائتمان، إذ تتيح للمستهلكين الدفع بالتقسيط عادة دون دفعة أولى كبيرة أو بفوائد منخفضة.

وتجذب هذه الخدمات المستهلكين بسجل ائتماني ضعيف، لأن هذه الشركات عادة ما تجري فحصا ائتمانيا بسيطا فقط قبل الموافقة.

على سبيل المثال، قالت سابرينا روزا، البالغة من العمر 25 عامًا، في حديثها مع مجلة "فورتشن" أنها استخدمت خدمة "آفتر باي" للدفع الآجل لتمويل عطلتها في جمهورية الدومينيكان بقيمة 4 آلاف دولار، ووصفتها بأنه "بديل رائع" لبطاقة الائتمان، حيث يمكنها دفع دفعة أولى وسداد الباقي على مدى 6 أشهر.

وقالت: "لقد ساعدني ذلك حقا على تنظيم الميزانية، وبصراحة، لم أكن أكسب آنذاك ما يكفي لسدادها ببطاقة ائتمان".

"اشتر الآن وادفع لاحقا" استقطاب للأجيال الشابة

وتُظهر دراسة حديثة أجرتها شركة جيه دي باور مدى شعبية خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" بين الأجيال الشابة. فقد استخدم ما يقارب نصف (42%) جيلي الألفية والجيل زد هذه الخدمات، مقابل 21% من الأجيال الأخرى.

لكن الخبراء يحذرون من المخاطر المحتملة، إذ قد يجد المستهلكون أنفسهم مثقلين بعدة دفعات من جهات مختلفة، ما يؤدي إلى ضائقة مالية أو ديون متراكمة، تمامًا كما يحدث مع بطاقات الائتمان.

وقالت ريبيكا كارتر، محامية في "ليجال شيلد" من مكتب "فريدمان وفرام وثراش" للمحاماة، في بيان: "نسمع قصصا تلو الأخرى عن أشخاص يرهقون أنفسهم، ويحاولون التوفيق بين مدفوعات شركات القروض والبنوك المختلفة". "ما لا يدركه كثيرون هو أنه إذا لم تكن منضبطا في إدارة جداول الدفع والميزانية، فقد يتفاقم الأمر بسرعة ليتحول إلى عبء مالي خطير".