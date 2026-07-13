حقق فيلم الرعب Obsession واحدة من أكبر المفاجآت في شباك التذاكر العالمي خلال عام 2026، بعدما تجاوزت إيراداته 423 مليون دولار حول العالم، رغم أن ميزانية إنتاجه لم تتخطَّ 750 ألف دولار، في إنجاز غير مسبوق جعله أعلى أفلام الرعب الأصلية إيرادا في القرن الحادي والعشرين، وأحد أكثر الأفلام ربحية في تاريخ السينما من حيث العائد على الاستثمار.

يعد هذا النجاح استثنائيا بكل المقاييس في صناعة اعتادت ربط الإيرادات الضخمة بالإنتاجات ذات الميزانيات المرتفعة، إذ حقق الفيلم عائدًا تجاوز 560 ضعفًا من تكلفة إنتاجه، وهو رقم نادر في تاريخ هوليوود.

كما يواصل الفيلم حضوره القوي في شباك التذاكر السعودي، فبعد ٨ أسابيع من عرضه لا يزال يحافظ على موقعه ضمن قائمة أعلى 10 أفلام مبيعًا، محققًا إيرادات بلغت نحو 25.9 مليون ريال، وهو ما يعكس استمرار الزخم الجماهيري الذي يرافقه.

ولا يأتي نجاح الفيلم بمعزل عن المشهد الحالي لصناعة السينما؛ إذ يعيش قطاع أفلام الرعب واحدة من أقوى مراحله خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ عام 2020، واصل هذا النوع السينمائي تحقيق نجاحات نقدية وتجارية لافتة عبر أعمال مثل Smile وLonglegs وSinners وWeapons، وصولًا إلى Obsession، الذي رفع سقف التوقعات وأثبت أن أفلام الرعب ما زالت تمتلك قدرة استثنائية على جذب الجماهير وتحقيق أرباح ضخمة.

Obsession_theatrical_poster

ويرى المحللون أن هذا التحول يعكس تغيرا واضحا في ذائقة الجمهور العالمي، الذي أصبح أكثر انفتاحًا على الأفكار الأصلية والتجارب السينمائية الجديدة، ولم يعد نجاح الفيلم مرتبطا بوجود نجوم الصف الأول أو بميزانية إنتاج ضخمة.

كما أسهمت منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز هذا التوجه، بعدما أصبحت توصيات المشاهدين عاملًا حاسمًا في انتشار الأفلام وتحويلها إلى ظواهر جماهيرية.

ومن المتوقع أن يدفع النجاح الاستثنائي لفيلم Obsession العديد من الاستوديوهات إلى زيادة استثماراتها في أفلام الرعب خلال السنوات المقبلة، باعتبارها من أكثر الأنواع قدرة على تحقيق أرباح مرتفعة مقابل تكاليف إنتاج محدودة.

كما ينتظر أن يشجع هذا الإنجاز صناع الأفلام المستقلين على تقديم مشاريع أكثر جرأة وابتكارًا، في ظل إثبات أن الفكرة القوية والتنفيذ الجيد قد يصنعان نجاحًا عالميًا يتجاوز التوقعات.