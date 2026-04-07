13 % نمو سنوي في مبيعات تذاكر أفلام العيد بالسعودية

سجل شباك التذاكر في السعودية أداءً إيجابيًا خلال موسم عيد 2026، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 12.8% لتبلغ 63.3 مليون ريال، مقارنة بـ59.3 مليون ريال في الموسم الماضي، وفق رصد «الاقتصادية» لبيانات هيئة الأفلام السعودية.

وارتفعت مبيعات التذاكر إلى 1.337 مليون تذكرة، بنمو سنوي مماثل بلغ 12.8% مقابل 1.186 مليون تذكرة في العام السابق، في دلالة على استمرار تنامي الإقبال الجماهيري، بالتزامن مع استقرار نسبي في متوسط أسعار التذاكر. ويعكس ذلك ترسخ السينما كأحد أبرز خيارات الترفيه خلال المواسم، مدعومًا بتحسن جودة الإنتاج المحلي واتساع تنوع المحتوى.

تباين أسبوعي في الأداء

أظهرت البيانات تباينًا في أداء السوق خلال موسم عيد الفطر 2026؛ إذ سجلت دور العرض في الأسبوع الأول إيرادات بلغت 38.6 مليون ريال من أكثر من 782 ألف تذكرة عبر 29 فيلمًا، قبل أن تتراجع في الأسبوع الثاني إلى 24.7 مليون ريال ونحو 554 ألف تذكرة، رغم ارتفاع عدد الأفلام المعروضة إلى 37 فيلمًا.

تصدّر فيلم «شباب البومب 3» قائمة الإيرادات التراكمية منذ بداية العيد بإجمالي 23.7 مليون ريال، تلاه «Project Hail Mary» بـ11.13 مليون ريال بيانات هيئة الأفلام السعودية

مؤشرات سنوية أكثر قوة

على أساس سنوي، بدت المؤشرات أكثر متانة، حيث ارتفعت إيرادات الأسبوع الثاني إلى 24.7 مليون ريال، مقارنة بـ19.7 مليون ريال في الفترة نفسها من 2025، بنمو 25%. كما قفزت مبيعات التذاكر إلى 554 ألف تذكرة مقابل 404 آلاف، بزيادة 37%، رغم تقارب عدد الأفلام المعروضة بين العامين.

صدارة وتنوع يعززان الزخم

تصدّر فيلم «شباب البومب 3» قائمة الإيرادات التراكمية منذ بداية العيد بإجمالي 23.7 مليون ريال، تلاه «Project Hail Mary» بـ11.13 مليون ريال، ثم «فاميلي بيزنس» بـ7.94 مليون ريال، و«Scream 7» بـ6.8 مليون ريال، فيما حل فيلم الأنيميشن «Hoppers» بإيرادات بلغت 4.93 مليون ريال.

كما شهد الأسبوع الثاني دخول أعمال جديدة إلى المنافسة، أبرزها الفيلم المصري «برشامة» الذي حل ثانيًا بإيرادات قاربت 6 ملايين ريال في أسبوعه الأول، مقدمًا معالجة كوميدية لظاهرة الغش في الثانوية العامة. كذلك سجل «Super Mario Galaxy: The Movie» حضورًا لافتًا بإيرادات بلغت 4.4 مليون ريال، ما يعكس استمرار جاذبية الإنتاجات العالمية إلى جانب الأعمال العربية في السوق السعودية.