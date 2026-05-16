وسط حضور جماهيري لافت.. «السامر والمحاورة» تختتم فعالياتها في الرياض





أسدلت هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية الستار على فعالية «السامر والمحاورة» بعد سلسلة من ليالي الفنون الأدائية التقليدية التي احتضنتها ساحة العدل في قصر الحكم بمدينة الرياض بمشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة، خلال الفترة من 22 مارس وحتى 1٥ مايو 2026م، وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت مع الفنون الأدائية التقليدية والشعرية في السعودية.

وشكلت الفعالية مساحة حية التقى فيها الشعر بالأداء الجماعي، بمشاركة أكثر من 60 مؤديًا لفن السامر، و30 شاعرًا في فن المحاورة، إلى جانب 35 مرددًا، في مشهد أعاد إحياء تفاصيل الفنون التقليدية السعودية بروح قريبة من الجمهور وأجواء تراثية مميزة.

وامتزجت في ليالي السامر والمحاورة فنون أدائية عكست عمق الموروث الثقافي السعودي، وقدرته على الحضور والتجدد داخل الفضاءات العامة، ضمن أبرز المواقع في الرياض.

كما منحت الفعالية الزوار التعرف على الفنون الأدائية التقليدية بشكل مباشر، من خلال أمسيات تفاعلية استمرت على مدى أسابيع، وأسهمت في تعزيز حضور الموروث الثقافي بأسلوب حديث.

وأكدت الهيئة أن فعالية «السامر والمحاورة» عكست حجم الحضور الذي تحظى به الفنون الأدائية التقليدية لدى الجمهور، وتواصل تقديم هذه الفنون في تجارب ثقافية تحفظ أصالتها، وتفتح لها مساحات جديدة للوصول إلى مختلف فئات المجتمع.