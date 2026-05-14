هيئة الأفلام تشارك في مهرجان كان السينمائي 2026

• برنامج سعودي متكامل يشمل جلسات حوارية وفعاليات تواصل مع نخبة من صنّاع السينما

• تعزيز حضور المملكة كوجهة جاذبة للإنتاجات العالمية واستكشاف فرص التعاون الدولي

أعلنت هيئة الأفلام عن مشاركتها في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 79، من خلال برنامج متكامل يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع السينمائي السعودي، ويعزز من حضورها المتنامي كوجهة عالمية لصناعة الأفلام، تأكيدًا على استمرارية الحضور السعودي في أبرز المنصات السينمائية الدولية.

وتشارك الهيئة في المهرجان من خلال جناح المملكة الذي يستضيف العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية. وتأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات الدورة التي تُقام خلال الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026، بحضور متنوع يضم وفدًا رسميًا من الهيئة، إلى جانب مشاركة صنّاع أفلام سعوديين في سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة وفعاليات التواصل وتنظيم طاولة مستديرة تناقش أبرز التحولات في صناعة المحتوى.

ويُعد المهرجان، الذي يُقام سنويًا منذ عام 1946 في مدينة كان الفرنسية، أحد أهم المهرجانات السينمائية الدولية، حيث يشكّل منصة رائدة لعرض أحدث الإنتاجات واستقطاب نخبة صنّاع الأفلام والمنتجين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن مشاركة الهيئة جلسة مخصصة لـ أستوديوهات جاكس في 14 مايو، تستعرض الإمكانات الإنتاجية المتقدمة التي توفرها المملكة، إلى جانب إبراز البنية التحتية المتكاملة التي تدعم صناعة الأفلام، وتسهم في تعزيز تنافسية المملكة كوجهة جاذبة للإنتاجات المحلية والدولية.

كما تتضمن جلسة حوارية بعنوان "مملكة الكنوز السينمائية" تُعقد في 15 مايو. وتستعرض النمو المتسارع للقطاع السينمائي في المملكة، والفرص المتاحة أمام صنّاع الأفلام، بما يشمل منظومة التمويل، وآليات الإنتاج المشترك، وتعزيز الشراكات الدولية، إلى جانب مناقشة التحديات واستشراف مستقبل الصناعة.

كما تنظم الهيئة طاولة مستديرة بعنوان "تبنّي اقتصاد المبدعين" في 17 مايو، تسلط الضوء على التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى الرقمي، ودور صنّاع المحتوى في الانتقال إلى صناعة الأفلام، بما يواكب الاتجاهات العالمية ويعزز فرص التكامل بين اقتصاد المبدعين وصناعة السينما على المستوى الدولي.

وفي إطار تعزيز العلاقات المهنية، تستضيف الهيئة فعالية تواصل بعنوان "جسور سينمائية " في 15 مايو، بهدف خلق فرص تواصل مباشرة بين خبراء القطاع السينمائي العالمي ونظرائهم في المملكة، وتسليط الضوء على منجزات القطاع السينمائي السعودي في أحد أهم الأسواق العالمية.

وتمثل هذه المشاركة امتدادًا لحضور الهيئة المتنامي في المحافل السينمائية الدولية، حيث شاركت خلال عام 2025 في 16 مهرجانًا سينمائيًا إقليميًا وعالميًا. وتهدف هذه المشاركات إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة إبداعية دولية، ودعم المواهب والكوادر الوطنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين صُنّاع الأفلام والشركاء الدوليين.

تُعد هيئة الأفلام إحدى الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، وتُعنى بتنظيم وتطوير قطاع الأفلام في المملكة، من خلال دعم المحترفين والموهوبين من صناع الأفلام، واكتشاف وترويج المواهب الوطنية في هذا المجال.

تأسست هيئة الأفلام في عام 2020 بهدف تطوير منظومة إنتاج متكاملة تلبي الازدياد المتسارع في الطلب على المحتوى السينمائي محليًا ودوليًا، وتُسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز دولي لصناعة الأفلام.

وتسعى الهيئة إلى توفير خدمات وممكنات تنافسية، واستقطاب الإنتاجات العالمية، وتعزيز البيئة التنظيمية لصناعة الأفلام، إلى جانب الترويج للأفلام السعودية على المستويين المحلي والدولي، وذلك ضمن رؤية إستراتيجية تنسجم مع تطلعات المملكة وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.