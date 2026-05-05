يدخل قطاع السينما العالمي النصف الثاني من 2026 بأقوى مواسمه، مع حشد أستوديوهات هوليوود أكبر إنتاجاتها بين يوليو وديسمبر، في محاولة لتعزيز الإيرادات واستعادة زخم شباك التذاكر العالمي. وتتنوع الرهانات بين أجزاء جديدة من سلاسل جماهيرية، واقتباسات أدبية، وأعمال أصلية يقودها أبرز المخرجين، فيما تمتد المنافسة من الإيرادات التجارية إلى سباق موسم الجوائز.

يوليو .. انطلاقة ثقيلة بقيادة نولان

«The Odyssey»

يتصدر فيلم The Odyssey قائمة أكثر أفلام العام ترقبًا، إذ يعود المخرج كريستوفر نولان بعد النجاح التاريخي لـ«Oppenheimer» لتقديم معالجة سينمائية لملحمة هوميروس الشهيرة. وتبلغ ميزانية الفيلم نحو 250 مليون دولار، ويعتمد على التصوير الواقعي وتقنيات الإنتاج العملية بدلاً من الإفراط في المؤثرات الرقمية، في أكبر مشروع إنتاجي في مسيرة نولان حتى الآن.

ويعزز طاقم التمثيل الضخم والتوقعات النقدية المرتفعة فرص الفيلم لتحقيق أكثر من مليار دولار عالميًا إذا حافظ على زخمه بعد الافتتاح.

«Spider-Man: Brand New Day»

تفتتح مارفل مرحلة جديدة في رحلة بيتر باركر بعد أحداث No Way Home، من خلال فيلم بلغت ميزانيته نحو 270 مليون دولار. ويعيد العمل بناء الشخصية بصورة أكثر استقلالية، مع تمهيد واضح للأحداث المحورية التي تخطط لها الأستوديو خلال الأعوام المقبلة.

«Moana»

تواصل ديزني استثمار مكتبتها السينمائية عبر النسخة الحية من Moana، بميزانية تبلغ 170 مليون دولار. ويمنح استمرار دواين جونسون في دور "ماوي" الفيلم عنصرًا إضافيًا من الجاذبية، بينما تراهن الشركة على الشعبية العالمية التي حققتها السلسلة لتعزيز إيراداتها الصيفية.

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أغسطس .. رهان على الأفكار الأصلية

The End of Oak Street

في وقت تهيمن فيه السلاسل السينمائية على السوق، يبرز The End of Oak Street كأحد أكبر المشاريع الأصلية خلال العام. ويجمع الفيلم بين الخيال العلمي والإثارة النفسية بميزانية تبلغ 85 مليون دولار، مع اعتماد واضح على الغموض والتشويق التدريجي، في محاولة لإثبات قدرة الأفلام غير المقتبسة على المنافسة تجاريًا.

سبتمبر .. الرعب والدراما يتصدران المشهد

«Resident Evil»

تعود سلسلة Resident Evil بإعادة إطلاق تستهدف الاقتراب أكثر من أجواء ألعاب الفيديو الأصلية، مع تركيز أكبر على الرعب والبقاء. وبلغت ميزانية الفيلم 80 مليون دولار، في محاولة لإحياء واحدة من أشهر العلامات التجارية في صناعة الألعاب والسينما.

«Heart of the Beast»

يقدم براد بيت فيلمًا يعتمد على دراما البقاء، إذ يجسد ضابطًا سابقًا يجد نفسه وحيدًا في براري ألاسكا بعد تحطم طائرته. وتبلغ ميزانية العمل 50 مليون دولار، ويركز على الصراع النفسي والإنساني أكثر من مشاهد الحركة التقليدية.

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أكتوبر .. بوابة موسم الجوائز.

«Digger»

يجتمع توم كروز مع المخرج الحائز على الأوسكار أليخاندرو غونزاليس إيناريتو في فيلم Digger، وهو عمل درامي سوداوي بميزانية 125 مليون دولار، يتوقع أن يكون أحد أبرز المنافسين على الجوائز بفضل طبيعته الدرامية ورؤية مخرجه البصرية.

«Verity»

تحول أستوديوهات Amazon MGM الرواية الأكثر مبيعًا للكاتبة كولين هوفر إلى فيلم سينمائي بميزانية تقارب 40 مليون دولار، تتصدر بطولته آن هاثاواي. ويعد العمل أحد أبرز أفلام الإثارة النفسية المنتظرة خلال العام، مع توقعات بجذب جمهور الرواية ومحبي هذا النوع من الأفلام.

ديسمبر .. نهاية العام بأضخم إنتاجات هوليوود

«Dune: Part Three»

يختتم دينيس فيلنوف ثلاثية Dune بفيلم تصل ميزانيته إلى 200 مليون دولار، يواصل فيه توسيع العالم السياسي والديني الذي أسسه الجزآن السابقان، وسط توقعات بأن ترسخ السلسلة مكانتها كإحدى أهم الملاحم السينمائية الحديثة.

«Avengers: Doomsday»

تختتم مارفل العام بأكبر رهاناتها التجارية عبر Avengers: Doomsday، الذي تقدر ميزانيته بنحو 400 مليون دولار، ليصبح أحد أعلى الأفلام تكلفة في تاريخ الاستوديو. ويشهد الفيلم عودة روبرت داوني جونيور في دور دكتور دوم، حيث يجتمع أبطال عالم مارفل لمواجهة تهديد يهدد الأكوان المتعددة، في عمل يتوقع أن يقود شباك التذاكر العالمي ويعيد تشكيل مستقبل السلسلة.

خاتمة

تعكس قائمة النصف الثاني من 2026 حجم الرهانات المالية التي تضعها استوديوهات هوليوود على شباك التذاكر، إذ تتجاوز الميزانيات المعلنة للأفلام العشرة 1.67 مليار دولار، ما يجعل الأشهر الستة الأخيرة من العام اختبارًا حاسمًا لقدرة السوق العالمية على استيعاب هذا الحجم من الإنتاجات الضخمة، في وقت تتنافس فيه الأفلام على تحقيق الإيرادات وحصد الجوائز في آن واحد.