كيف أعادت سلسلة "شباب البومب" رسم خريطة شباك التذاكر في مواسم الأعياد؟

بإيرادات تجاوزت 77 مليون ريال، استطاعت سلسلة «شباب البومب» التي امتدت على مدى السنوات الثلاث الماضية تحقيق ما يعادل 63 % من إجمالي إيرادات الأفلام السعودية طوال الموسم السينمائي المنصرم في 2025 والبالغة 122.6 مليون ريال، ما يبرز تحول السلسلة من مسلسل شعبي رمضاني إلى أيقونة سينمائية محلية تصدرت في ثلاث سنوات الأخيرة أحد أهم مواسم السنة الترفيهية وهو عيد الفطر.

من التلفاز إلى السينما

بدأ «شباب البومب» كمسلسل كوميدي سعودي في رمضان 2012، مستهدفا فئة الشباب، وبالذات المراهقين منهم في بدايته، عبر موضوعات قريبة من حياتهم اليومية وبأسلوب ساخر سهل تداول الحلقات بينهم. هذا الرهان منح العمل قاعدة جماهيرية واسعة استمرت لسنوات، قبل أن تتوسع السلسلة إلى 14 موسما مدعوما بزخم رقمي تجاوز 40 مليار مشاهدة تراكمية عبر المنصات الرقمية، بما فيها تيك توك وسناب شات ويوتيوب، ليصبح العمل أحد أكثر الأعمال الخليجية والعربية مشاهدة وتفاعلا، وليعزز مكانته كمنتج سعودي ترفيهي واسع التأثير. ومن هنا، لم يكن الانتقال إلى السينما مجرد توسع في الوسيط، بل انتقالا طبيعيا لعلامة تجارية تمتلك جماهيرية وعائدا تجاريا متصاعدا وقدرة على الاحتفاظ بالجمهور.

العائد التجاري المتصاعد

انعكس هذا الزخم مباشرة على شباك التذاكر. بعد طرح الجزء الأول من السلسلة في عيد الفطر 2024 ليسجل إيرادات بلغت 31.2 مليون ريال عالميا، جاءت 85 % منها من السوق السعودية، أي ما يقارب 26.6 مليون ريال من بيع 632 ألف تذكرة.

وفي الفترة نفسها من 2025، رفع الجزء الثاني من السلسلة الحصيلة إلى أكثر من 27 مليون ريال مع ما يزيد على 600 ألف تذكرة.

تفوق الجزء الثاني

وخلال أول 4 أيام من عرضه في عيد فطر 2025 احتل الفيلم المرتبة الثالثة ضمن أعلى الأفلام أداء خلال أول 4 أيام من عرضه في السوق السعودية، ليصبح من بين أبرز الأفلام السعودية من حيث قوة الافتتاح، ولم يتقدمه تاريخيا سوى «باد بويز: رايد أور داي» (Bad Boys: Ride or Die) بفارق 45%، و «أوبنهايمر» بفارق 39 %.

نضج الجزء الثالث

أما «شباب البومب 3»، فقد أكد أن هذه السلسلة بلغت مرحلة النضج الفني والتجاري. فاستحوذ على أكثر من 36.5 % خلال السبعة عشر يوما من شهر شوال من إيرادات موسم العيد ونحو 39% من إجمالي مبيعات العشرة الأول، مواصلا تصدره لشباك التذاكر في أسبوعه الثالث بإيرادات تراكمية بلغت 23.7 مليون ريال.

ووفقا لمراقبين للشأن السينمائي في السعودية يعود تفسير هذا النجاح بعدة عوامل مترابطة، أولها التوقيت الذكي، إذ جرى توجيه الأفلام إلى موسم عيد الفطر للاستفادة من الزخم الذي تبنيه السلسلة سنويا في رمضان، وثانيها تطوير البناء الدرامي للأحداث، بحيث أصبحت أكثر قربا من العائلة وأوسع من الإطار الشبابي الضيق الذي انطلقت منه السلسلة في بدايتها، أما العامل الثالث فهو التحسن الفني ولا سيما على مستوى الصورة وهو ما يظهر بوضوح في الجزأين الثاني والثالث.

ويضاف إلى ذلك الحضور الميداني لنجوم العمل داخل صالات السينما بعد العروض، وهي خطوة تسويقية تستثمر ما يعرف بالترويج الشفهي، عبر خلق تفاعل مباشر مع الجمهور وتحويل التجربة السينمائية نفسها إلى حدث قابل للتداول والحديث والمشاركة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يطيل عمر الزخم الجماهيري ويدعم استمرار الإقبال بعد الافتتاح.