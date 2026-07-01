أصبح فيلم «مايكل»، الذي طُرح أخيرا ويتناول السيرة الذاتية لمايكل جاكسون، أعلى فيلم سيرة ذاتية تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما، بعدما بلغت إيراداته العالمية 977 مليون دولار (739 مليون جنيه إسترليني)، متجاوزًا فيلم «أوبنهايمر»، وفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية.

وكان «مايكل» قد أصبح بالفعل أنجح فيلم سيرة ذاتية موسيقي على الإطلاق، بعدما تجاوز إيرادات فيلم «بوهيميان رابسودي» الصادر عام 2018، الذي تناول قصة فرقة «كوين».

وبذلك، تخطى أيضًا فيلم المخرج كريستوفر نولان «أوبنهايمر» (2023)، الذي يروي سيرة الفيزيائي النظري الأمريكي جي. روبرت أوبنهايمر، وكان يحمل الرقم القياسي بوصفه أعلى فيلم سيرة ذاتية عن شخصية حقيقية من حيث الإيرادات.

رحلة العمل

الفيلم من إخراج أنطوان فوكوا، ويروي رحلة المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون منذ طفولته ضمن فرقة «جاكسون 5» العائلية، وصولًا إلى تحوله إلى «ملك البوب» وانطلاق مسيرته الفنية المنفردة.

ويجسد جعفر جاكسون، ابن شقيق الفنان الراحل، شخصية مايكل، بينما يؤدي كولمان دومينغو ونيا لونغ دور والديه.

وعند طرحه في أبريل، حقق الفيلم 217 مليون دولار عالميًا خلال أسبوعه الأول، متجاوزًا أفلام سيرة ذاتية موسيقية بارزة، من بينها «ستريت أوتا كومبتون» (2015) و«بوهيميان رابسودي» (2018).

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كما أصبح الفيلم الأكثر نجاحًا في تاريخ استوديو «لاينزجيت»، متقدمًا على فيلم «ذا هانجر جيمز: كاتشينج فاير» الصادر عام 2013.

ورغم استفادة «أوبنهايمر» من ظاهرة «باربنهايمر» التي انتشرت على نطاق واسع خلال صيف 2023، ودَفعت الجماهير إلى مشاهدة «باربي» و«أوبنهايمر» معًا بعد انتشار موجة من الميمات نتيجة طرح الفيلمين في اليوم نفسه، فإن «مايكل» تمكن في النهاية من تجاوزه في الإيرادات.

جدل حول الفيلم

حقق «مايكل» نجاحًا جماهيريًا واسعًا بين محبي الفنان حول العالم، بفضل استعراضه مراحل طفولته وإعادة تقديم عدد من حفلاته الغنائية الشهيرة وفيديوهاته الموسيقية، كما حظي أداء جعفر جاكسون بإشادة خاصة لتجسيده شخصية عمه.

لكن العديد من النقاد وصفوا الفيلم بأنه «تجميل للواقع»، معتبرين أنه يقدم نسخة «منقحة» من حياة مايكل جاكسون ومسيرته الفنية.

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ارتفاع الاستماع إلى أغاني مايكل جاكسون

إلى جانب دفع الجماهير إلى دور السينما، أسهم فيلم «مايكل» أيضًا في زيادة ملحوظة في معدلات الاستماع إلى أغاني مايكل جاكسون عبر منصات البث الموسيقي.

وخلال الشهر الماضي، تصدر جاكسون قائمة أكثر الفنانين استماعًا على منصة «يوتيوب» في المملكة المتحدة، محققًا ضعف عدد مرات التشغيل التي سجلها أقرب منافسيه، النجم الكندي دريك.

كما أصبحت أغنية «بيلي جين»، التي تُعد أشهر أعماله، الأغنية الأكثر استماعًا عالميًا على منصة «سبوتيفاي» في الوقت الحالي.

وتصدر مايكل جاكسون أيضًا قائمة أكثر الفنانين استماعًا على «سبوتيفاي» في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي عقب طرح الفيلم بفترة وجيزة، ولا يزال يحتل المركز الثالث وقت كتابة هذا التقرير.