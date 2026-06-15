فيلم صيني يقتحم شباك التذاكر الأمريكية

افتتح فيلم الأكشن وفنون القتال الصيني «الغاضب»، إلى جانب فيلم الكوميديا «أوقفوا ذلك القطار!» بطولة روبول، عروضهما في شباك التذاكر الأمريكي محتليْن المركزين الثامن والتاسع على التوالي، فيما أكمل فيلم «السيرك الرقمي المذهل: الفصل الأخير» قائمة العشرة الأوائل خلال أسبوعه الثاني، وفقا لموقع "ديدلاين".

الغاضب

وحقق فيلم «الغاضب» إيرادات بلغت 2.75 مليون دولار من خلال عرضه في 1251 صالة سينما، وحصل على تقييم 97% من النقاد و95% من الجمهور.

كانت شركة لايونزجيت قد استحوذت على معظم حقوق توزيع الفيلم عالمياً، باستثناء الصين، حيث افتتح في المركز الأول خلال عطلة نهاية الأسبوع. وجاء ذلك بعد عرضه الأول الناجح في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي. وأكدت الشركة أن الفيلم، الذي أخرجه كينجي تانيغاكي، سيحقق أرباحاً، معتبرةً إياه مثالاً على التزامها بتقديم أعمال سينمائية أصلية ومتنوعة للجمهور ودور العرض، وبناء علاقات مع مخرجين صاعدين يمتلكون رؤى إبداعية مميزة.

أوقفوا القطار

من جهته، سجل فيلم «أوقفوا ذلك القطار!» إيرادات بلغت مليوني دولار من خلال 1161 شاشة عرض. وأعربت شركتا بليكر ستريت وورلد أوف وندر عن رضاهما عن الاستجابة الإيجابية للفيلم من محبي برنامج «سباق روبول للدراغ» والجمهور الجديد على حد سواء، مشيرتين إلى نفاد تذاكر عدد من العروض في أسواق رئيسية بعد حصول الفيلم على مراجعات إيجابية واختياره ضمن توصيات نقاد صحيفة نيويورك تايمز.

أما فيلم «السيرك الرقمي المذهل: الفصل الأخير» فقد حقق 1.76 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع من 2221 شاشة، لترتفع إيراداته التراكمية إلى نحو 29 مليون دولار.

صناع المحتوى على يوتيوب

وفي الوقت نفسه، واصلت الأفلام التي يقف وراءها صانعَا المحتوى على يوتيوب كاري باركر وكين بارسونز تحقيق نتائج لافتة في العروض الواسعة. إذ جاء فيلم «الهوس» في المركز الثاني خلال أسبوعه الخامس بإيرادات تراكمية تجاوزت 188 مليون دولار، بينما حل فيلم «الغرف الخلفية» في المركز الرابع خلال أسبوعه الثالث بإيرادات بلغت 160 مليون دولار.

كما حقق فيلم «الضغط» إيرادات بلغت 1.1 مليون دولار في أسبوعه الثالث، لترتفع حصيلته الإجمالية إلى 14 مليون دولار.

السينما المستقلة

وفي قطاع السينما المستقلة، برزت إعادة طرح فيلم الجريمة الكلاسيكي «الرجل الثالث» للمخرج كارول ريد وبطولة أورسون ويلز، والمقتبس من نص للكاتب غراهام غرين. وحقق الفيلم نحو 19 ألف دولار من عرضين فقط بنسخ جديدة مقاس 35 ملم، توزعت بين 11 ألف دولار في سينما «فيلم فوروم» بنيويورك و8 آلاف دولار في سينما «نيو بيفرلي» بلوس أنجلوس.

في المقابل، حقق الفيلم الوثائقي «العالم السفلي» إيرادات بلغت 1400 دولار من شاشتين في أسبوعه الثاني، لترتفع إيراداته الإجمالية إلى 8500 دولار. الفيلم من إخراج روبرت بيتي، وتقوم بالسرد فيه الممثلة ساندرا هولر، بينما يشارك في إنتاجه دارين أرونوفسكي. ويرصد العمل رحلة سينمائية إلى أعماق الأرض، مستنداً إلى الكتاب الذي يحمل الاسم نفسه للكاتب روبرت ماكفارلين.