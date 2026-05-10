فيلمان يتنافسان على صدارة شباك التذاكر الأمريكية





يتنافس فيلمَا Mortal Kombat II وThe Devil Wears Prada 2 بقوة على صدارة شباك التذاكر خلال عطلة يوم الأم، مع توقعات بإيرادات تتراوح بين 40 و42 مليون دولار لكل منهما. ومن المنتظر أن تحسم إيرادات الأمس، إضافة إلى أداء اليوم الموافق ليوم الأم، الفائز النهائي في سباق نهاية الأسبوع. كما يُتوقع أن يحقق فيلم "مايكل" نحو 35 مليون دولار، وربما أكثر، وفقا لموقع "ديدلاين".

ويعد عطلة يوم الأم الحالية من أكثر المواسم إثارة في شباك التذاكر خلال السنوات الأخيرة، في وقت يرى فيه العاملون في القطاع أن الأستوديوهات بحاجة إلى إنتاج مزيد من الأفلام الموجهة للنساء خلال هذه الفترة. وعلى غرار حرص ديزني على تعزيز عطلة يوم الأب عادةً بأفلام من "بيكسار"، تبدو عطلة يوم الأم هذا العام مدفوعة بمزيج قوي من الأعمال ذات الطابع النسائي.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات عطلة نهاية الأسبوع بالكامل إلى 161 مليون دولار، بزيادة 92% مقارنة بالعام الماضي. وتشمل أبرز الأفلام الداعمة لهذا الزخم فيلم الحفلات Billie Eilish: Hit Me Hard & Soft، الذي بلغت نسبة الحضور النسائي فيه 81% مع افتتاحية عند 8 ملايين دولار، إضافة إلى Sheep Detectives بنسبة جمهور نسائي تبلغ 56% وإيرادات افتتاحية عند 14.9 مليون دولار، إلى جانب The Devil Wears Prada 2 وMichael.

ورغم الأداء القوي، فإن عطلة يوم الأم الحالية لا تُعد الأعلى تاريخيًا في شباك التذاكر، إذ اعتادت أفلام مارفل الضخمة أن تتزامن مع هذه المناسبة. وبعد جائحة كورونا، تُصنف عطلة هذا العام كثاني أعلى عطلة عيد أم من حيث الإيرادات، خلف عام 2022 الذي سجل 222.3 مليون دولار بدعم من إطلاق فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness.