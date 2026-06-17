شون بن يعتزم إخراج فيلم عن اقتحام الكابيتول في 2021





يعتزم الممثّل الأمريكي الحائز 3 جوائز أوسكار شون بن إخراج فيلم يركّز على ضابط شرطة وجد نفسه عالقا وسط أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021، من قِبَل أنصار الرئيس دونالد ترمب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام مختصة في مجال الترفيه الثلاثاء.

وبحسب موقع "ديدلاين"، يُتوقّع أن يؤدي برادلي كوبر دور ضابط الشرطة في الفيلم الذي قالت التقارير إن بِن كتب نصّه أيضا.

ومن المقرّر أن يبدأ الإنتاج العام المقبل، على أن تتولّى شركة "وارنر براذرز" تنفيذ المشروع، وهي التي أنتجت فيلم "وان باتل آفتر آنذر" (One Battle After Another) الحائز جائزة الأوسكار، والذي نال عنه بن جائزته الذهبية الأخيرة.

ولم يردّ الممثلون أو المخرج البالغ 65 عاما على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.

ولا يزال الهجوم على الكابيتول يمثّل نقطة انقسام كبيرة في الولايات المتحدة.

وفي ذلك اليوم، اقتحم آلاف من أنصار ترمب المبنى العريق في محاولة لوقف التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، علما أن ترمب لا يزال ينكر خسارته سباق العام 2020.

ووصف الرئيس الأمريكي مرارا المشاركين في الهجوم بأنهم "وطنيون".

ويُعرف شون بن بمواقفه السياسية اليسارية ونشاطه الاجتماعي، وقد حضر جلسات استماع تشريعية للتحقيق في أعمال الشغب.

وفي الوقت نفسه، تقترب شركة "وارنر براذرز" من الاندماج مع "باراماونت سكاي دانس" التي يرأسها ديفيد إليسون، نجل لاري إليسون، الحليف المقرّب من ترمب.