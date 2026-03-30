شباك تذاكر السينما السعودي يسجل نموا .. الإيرادات تتجاوز 920 مليون ريال في 2025





سجل شباك التذاكر في السعودية أداء قويا خلال عام 2025، مع استمرار الزخم في قطاع السينما، مدفوعا بزيادة عدد الأفلام المعروضة وتوسع دور العرض، إلى جانب تنوع المحتوى المحلي والعالمي، وفق بيانات تقرير شباك التذاكر السعودي الصادر من قبل هيئة الأفلام.

نمو الإيرادات والتذاكر بين 2024 و2025

ارتفعت إيرادات شباك التذاكر السعودي إلى نحو 920.8 مليون ريال في 2025، مقارنة بـ 845.6 مليون ريال في 2024، بنمو نحو 8.9% على أساس سنوي.

كما زاد عدد التذاكر المبيعة إلى 18.8 مليون تذكرة في 2025، مقابل 17.5 مليون تذكرة في 2024، محققاً نمواً بنحو 7.4%، ما يظهر تحسن الطلب واستمرار عودة الجمهور إلى صالات السينما.

في المقابل، ارتفع عدد الأفلام المعروضة إلى 538 فيلماً خلال 2025، مقارنة بـ 504 أفلام في 2024، في مؤشر على توسع المعروض السينمائي وتنوعه.

موسمية الإيرادات

تظهر البيانات الشهرية نمطاً موسمياً واضحاً في أداء السوق، حيث سجل يوليو أعلى إيرادات شهرية بنحو 122.5 مليون ريال تلاه يونيو أغسطس بإيرادات تجاوزت 100 مليون ريال لكل منهما كما حافظت أشهر الصيف على الزخم بدعم الإجازات والمواسم الترفيهية، في المقابل جاء مارس كأضعف الأشهر بإيرادات بلغت نحو 14.9 مليون ريال، وذلك بسبب مصادفة هذا الشهر مع شهر رمضان المبارك.

ويشير هذا التباين إلى ارتباط الطلب بالمواسم، مع تراجع نسبي خلال الفترات التي تسبق مواسم الإجازات أو تتزامن مع شهر رمضان، قبل أن يعاود الارتفاع لاحقاً .

متوسط الأسعار واستقرار السوق

بلغ متوسط سعر التذكرة في 2025 نحو 49 ريالاً، وهو مستوى يظهر استقراراً نسبياً في الأسعار رغم نمو الطلب، ما يشير إلى توازن بين القوة الشرائية والجاذبية الترفيهية.

الرياض ومكة تقودان الإيرادات

جغرافياً، تركزت الإيرادات في المدن الكبرى، حيث تصدرت: الرياض بإيرادات بلغت 434.4 مليون ريال مع نحو 8 ملايين تذكرة، مكة المكرمة بإيرادات 241.9 مليون ريال و5.1 مليون تذكرة، المنطقة الشرقية بإيرادات 143.4 مليون ريال و3.2 مليون تذكرة، بينما سجلت مناطق مثل القصيم والمدينة المنورة وعسير أداءً متوسطاً، ما يظهر اتساع قاعدة الجمهور السينمائي خارج المدن الرئيسية .

الأفلام السعودية.. حضور متزايد

رغم النمو العام، بلغ إجمالي إيرادات الأفلام السعودية في 2025 نحو 122.6 مليون ريال من خلال 11 فيلماً، مع بيع 2.8 مليون تذكرة.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار تطور الإنتاج المحلي، لكنها تظهر أيضاً محدودية الحصة مقارنة بالإجمالي، حيث لا تزال الأفلام الأجنبية تستحوذ على النصيب الأكبر من السوق.

هيمنة الأفلام العالمية وتنوع مصادر الإنتاج

أظهرت البيانات تصدر الأفلام الأمريكية من حيث الحصة السوقية، تليها المصرية والسعودية، مع حضور ملحوظ لأفلام من الهند واليابان وأوروبا.

كما تصدرت أفلام الأكشن والكوميديا قائمة الإيرادات، حيث: حققت أفلام الأكشن نحو 297.8 مليون ريال (32.3%)، تلتها الكوميديا بـ 237.7 مليون ريال (25.8%)، ثم الرعب بـ 111.4 مليون ريال، نمو هيكلي مدفوع بالبنية التحتية.

بلغ عدد دور العرض في السعودية 62 داراً موزعة على 10 مناطق، بعدد شاشات يصل إلى 603 شاشات، ما يظهر استمرار التوسع في البنية التحتية للقطاع.

اتجاه تصاعدي مستمر

تشير البيانات التاريخية إلى أن السوق تواصل نموها منذ إعادة افتتاح السينما، حيث ارتفعت الإيرادات من نحو 874.6 مليون ريال في 2022 إلى أكثر من 920 مليون ريال في 2025، رغم بعض التذبذبات السنوية، ويظهر أداء شباك التذاكر في 2025 مرحلة نضج تدريجي للسوق السينمائية السعودية، مدعومة بزيادة المحتوى وتوسع دور العرض، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز حضور الإنتاج المحلي لرفع حصته في سوق تشهد منافسة عالمية متصاعدة.