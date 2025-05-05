شباك التذاكر العالمي مرشح لبلوغ 35 مليار دولار في 2026





توقعت شركة "جاور ستريت للتحليلات" البريطانية المتخصصة في بيانات وتحليلات صناعة السينما أن تصل إيرادات شباك التذاكر العالمي إلى نحو 35 مليار دولار خلال عام 2026، لتسجل بذلك أعلى مستوى سنوي منذ عام 2019، في مؤشر على استمرار تعافي القطاع عالميًا بدعم من عودة الإنتاج الهوليوودي وتكدس قائمة الإصدارات الكبرى.

وبحسب تقديرات الشركة، يمثل هذا الرقم نموًا بنسبة 5% مقارنة بالتقديرات الحالية لإيرادات عام 2025، ما يجعل 2026 العام الثاني على التوالي الذي يشهد نموًا في إيرادات شباك التذاكر العالمي.

رغم النمو.. السوق لا تزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة

ورغم القفزة المتوقعة، أشارت جاور ستريت إلى أن إيرادات 2026 ستظل متراجعة بنحو 12% مقارنة بمتوسط الأعوام الثلاثة السابقة للجائحة (2017–2019)، وذلك وفق أسعار الصرف الحالية.

وقال توماس بيرانيك، كبير المحللين في الشركة، إن 2026 سيكون “العام الأعلى إيرادًا عالميًا منذ 2019 الذي سجل 42.3 مليار دولار”، مضيفًا أن العام سيكسر أيضًا الرقم الأعلى في مرحلة ما بعد الجائحة حتى الآن، وهو عام 2023 الذي حقق 33.9 مليار دولار.

وأضاف بيرانيك: “نتوقع أكبر معدلات النمو في الأسواق التي تعتمد على منتجات هوليوود، حيث ستسهم الإصدارات الضخمة في رفع الإيرادات بشكل واضح”.

أمريكا الشمالية تقترب من 10 مليارات دولار

وتوقعت الشركة أن تحقق سوق أمريكا الشمالية في 2026 إيرادات تبلغ نحو 9.9 مليار دولار، بارتفاع 11% مقارنة بعام 2025.

لكن رغم هذا التحسن، أوضحت التقديرات أن السوق الأمريكية ستظل أقل بنحو 14% مقارنة بمتوسط الأعوام 2017–2019، في إشارة إلى أن العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة لا تزال غير مكتملة، رغم تعافي العرض السينمائي تدريجيًا وزيادة عدد الأفلام الضخمة.

موسم 2026.. أفلام ضخمة تقود موجة الإيرادات

يعكس التفاؤل بشأن 2026 جدول إصدارات مزدحم بأفلام عالية الميزانية من كبرى الاستوديوهات، أبرزها: "افينجر: دوومز داي من ديزني، سبايدرن - مان: يوم جديد من سوني، Toy Story 5توني ستوري 5 من ديزني، دوني: الجزء الثالث من وارنر براذرز، واخيرا سوبر ماريوم جالكسي من يونيفرسال.

كما تضم القائمة فيلم السيرة الموسيقية "مايكل" من إنتاج (لايونزجيت/يونيفرسال)، والنسخة الحية من "مونانا" من (ديزني)، إلى جانب فيلم "ذا أودسي" للمخرج كريستوفر نولان.

الأسواق الدولية خارج الصين: 18 مليار دولار

على صعيد الأسواق الدولية (باستثناء الصين)، توقعت جارو ستريت أن تصل الإيرادات إلى نحو 18 مليار دولار في 2026، بارتفاع 5% مقارنة بتقديرات 2025 . لكنها في الوقت ذاته ستظل أقل بنحو 11% من متوسط الأعوام الثلاثة السابقة للجائحة.

الصين.. 7.1 مليار دولار والسوق الأكثر تقلبًا

قدّرت الشركة إيرادات شباك التذاكر في الصين عند 7.1 مليار دولار في 2026، بانخفاض 4% مقارنة بتقديرات 2025، مشيرة إلى أن الصين “تبقى السوق الأصعب توقعًا” بسبب محدودية وضوح جدول الإصدارات في هذه المرحلة.

وأوضحت الشركة أن 2025 كان عامًا متذبذبًا في الصين، إذ شهد نجاحات تاريخية وأخرى ضعيفة في فترات مختلفة.

Ne Zha 2 يتجاوز مليار دولار داخل الصين وحدها

وسجل فيلم الرسوم المتحركة الصيني Ne Zha 2 إنجازًا غير مسبوق بعدما أصبح أول فيلم في التاريخ يحقق مليار دولار داخل سوق واحدة فقط، قبل أن يتجاوز لاحقًا ملياري دولار عالميًا.

في المقابل، حقق فيلم ديزني "زوتوبيا 2" نحو 447 مليون دولار في الصين (حتى 12 ديسمبر)، ليصبح ثاني أعلى فيلم هوليوودي في تاريخ الصين بعد "إفنجر: نهاية اللعبة".

العودة الكاملة لم تحسم بعد

تعكس توقعات 2026 عودة تدريجية لصناعة السينما إلى مسار النمو، مدفوعة بأفلام السلاسل العملاقة التي أثبتت أنها المحرك الرئيسي للإيرادات. إلا أن استمرار الفجوة مع متوسط ما قبل الجائحة يشير إلى أن التعافي لا يزال جزئيًا، مع تغيرات في سلوك المستهلكين واشتداد المنافسة من منصات البث.

وفي حين تبدو الأسواق الغربية مرشحة لتحقيق أكبر مكاسب بفضل الإنتاج الأمريكي، تظل الصين العامل الأكثر حساسية في المعادلة العالمية، إذ يمكن لفيلم محلي واحد أن يعيد تشكيل أرقام العام بالكامل، لكنه لا يلغي التقلبات الهيكلية التي باتت تميز السوق السينمائية عالميًا.