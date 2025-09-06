شباك التذاكر الأمريكي: هيمنة الملكيات الفكرية وتراجع سقف الإيرادات





مع بداية عام 2026، أعاد تقرير "نيمبرز بيزنس" تسليط الضوء على أداء شباك التذاكر الأمريكي خلال عام 2025، الذي اتسم بسيطرة واضحة للأفلام المعتمدة على الملكيات الفكرية المعروفة (IP)، مقابل غياب فيلم واحد قادر على تجاوز حاجز الإيرادات التاريخي البالغ 500 مليون دولار داخل السوق الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن عام 2025 شهد استمرار اعتماد الجمهور على الأفلام ذات القاعدة الجماهيرية المسبقة، إذ جاءت 9 أفلام من أصل 10 في قائمة الأعلى إيرادًا محليًا مستندة إلى ألعاب فيديو أو قصص مصورة أو روايات أو أجزاء مكملة لسلاسل سينمائية.

"ماينكرافت" يتصدر بفارق ضئيل

تصدر فيلم ماينكرافت قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في السوق الأمريكية خلال 2025 محققًا 424.09 مليون دولار، متجاوزًا التوقعات الأولية، مستفيدًا من الشعبية العالمية للعبة، ومن قوة التفاعل الجماهيري عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي حولت الفيلم إلى ظاهرة ثقافية لدى فئة الشباب.

"ليلو وستيتش" يخسر الصدارة

وجاء فيلم ليلو وستيتش في المركز الثاني محققًا 423.78 مليون دولار، بفارق ضئيل للغاية بلغ 308,925 دولارًا فقط عن المركز الأول، في واحدة من أقرب المنافسات السنوية بين فيلمين داخل شباك التذاكر الأمريكي.

غياب فيلم يتجاوز 500 مليون دولار

رغم قوة الأفلام التجارية المعتمدة على العلامات الكبرى، سجّل 2025 ظاهرة لافتة تمثلت في عدم تمكن أي فيلم من تجاوز 500 مليون دولار محليًا، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ عام 2017 (باستثناء عام 2020 المتأثر بجائحة كورونا).

كما أشار التقرير إلى أن إيرادات الفيلم الأعلى تحقيقًا خلال 2025 كانت الأدنى منذ عام 2014 (باستثناء 2020)، ما يظهر تراجع سقف العوائد الكبرى، رغم استمرار قوة الطلب على السينما.

"Sinners".. الفيلم الأصلي الوحيد

برز فيلم Sinners بوصفه الاستثناء الأهم في عام سيطرت عليه العلامات التجارية، حيث كان الفيلم الأصلي الوحيد ضمن قائمة العشرة الأوائل، محققًا 280 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، ليحتل المركز السابع.

ووفق التقرير، فإن نجاح الفيلم لم يكن تجاريًا فقط، بل ظهر أيضًا على حضوره النقدي والجوائز، إذ حصل على 16 ترشيحًا لجوائز الأوسكار، ما جعله واحدًا من أبرز أفلام العام فنيًا وتسويقيًا.

وارنر براذرز الأكثر نموًا

على مستوى الاستوديوهات وشركات التوزيع، سلط التقرير الضوء على أداء شركة وارنر براذرز التي اعتُبرت أحد أكبر الرابحين خلال العام، بعد أن أنهت 2025 في المركز الثاني بين الموزعين، وحققت أعلى معدل نمو مقارنة بالعام السابق.

وبحسب التقرير، فإن وارنر براذرز رفعت إيراداتها بنحو 713 مليون دولار مقارنة بعام 2024، ما يظهر نجاح إستراتيجيتها في المزج بين أفلام الملكيات الفكرية والأعمال الأصلية.

شالامي نجم 2025

وفي جانب النجوم وصناعة القيمة التسويقية، صنف التقرير الممثل تيموثي شالامي كأكثر نجم حقق تأثيرًا في شباك التذاكر خلال 2025، سواء على مستوى الإيرادات المحلية أو العالمية، ما يعزز موقعه كأحد أبرز الأسماء الأكثر جذبًا للاستثمارات السينمائية.

السوق تعتمد على "المضمون"

تظهر بيانات 2025 استمرار اعتماد استوديوهات هوليوود على الأفلام ذات المخاطر الأقل عبر استغلال العلامات المعروفة، إلا أن عدم ظهور فيلم يتجاوز 500 مليون دولار محليًا يشير إلى أن السوق باتت أكثر تشتتًا، وأن الإيرادات تتوزع على عدة أفلام بدلًا من تركزها في ظاهرة سينمائية واحدة كما كان يحدث سابقًا.

كما يكشف التقرير أن التفاعل الجماهيري عبر منصات التواصل بات عنصرًا حاسمًا في رفع أداء الأفلام، كما حدث مع Minecraft الذي تحوّل إلى تجربة اجتماعية وليس مجرد فيلم.