"سكيري موفي 6" يحقق انطلاقة قوية في شباك التذاكر الأمريكية





حقق فيلم "سكيري موفي 6"، من إنتاج باراماونت وميرا ماكس، وهو أول فيلم في سلسلة الأفلام الساخرة التي أخرجها الأخوان واينز منذ فيلم "سكيري موفي 2" عام 2001، إيرادات محلية بلغت 24.7 مليون دولار يوم الجمعة من 3490 دار عرض، وذلك وفقا لـ مجلة فارايتي.

وبحلول اليوم، من المتوقع أن يحقق هذا الفيلم الكوميدي المرعب الساخر 56 مليون دولار، وهو ما يكفي للفوز بلقب أفضل افتتاحية في تاريخ سلسلة "سكيري موفي".

ويحمل هذا الرقم القياسي حاليًا فيلم "سكيري موفي 4"، الذي حقق 49.7 مليون دولار في افتتاحيته عام 2006. وقد بلغت ميزانية الفيلم 30 مليون دولار.

يجمع فيلم "Scary Movie 6" من جديد مارلون واينز، وشون واينز، ودامون واينز جونيور على الشاشة، بينما شارك كريغ واينز وكينان آيفوري واينز في كتابة السيناريو مع ريك ألفاريز. كما تعود آنا فارس وريجينا هول لأداء دوريهما كسيندي كامبل وبريندا ميكس. ويضم طاقم التمثيل أيضاً كينان تومسون، وديف شيريدان، ولوكلين مونرو، وكارمن إلكترا، وكيم واينز، وشيري أوتيري، وكريس إليوت، وهايدي غاردنر.

ويتولى مايكل تيدس إخراج هذا الفيلم الكوميدي الساخر الذي يجمع بين الرعب والكوميديا ​​التهريجية، والذي من المتوقع أن يسخر من أفلام شهيرة مثل "Scream" و"Get Out" و"Long Legs" و"Sinners" و"M3GAN" و"Weapons" وغيرها.

أما فيلم "أسياد الكون" من إنتاج أمازون إم جي إم، والذي حقق المركز الثاني يوم الجمعة بإيرادات بلغت 11.7 مليون دولار من 3677 شاشة عرض في أمريكا الشمالية، من أبرز الأفلام الجديدة التي عُرضت في نهاية هذا الأسبوع. ويستهدف الفيلم الخيالي العلمي تحقيق 30 مليون دولار بحلول يوم الأحد، وهي بداية بطيئة بالنظر إلى ميزانية إنتاجه الضخمة التي بلغت 200 مليون دولار.

يتولى ترافيس نايت، مخرج فيلم "بامبلبي"، إخراج "أسياد الكون"، وهو فيلم مقتبس من شخصية الأكشن الشهيرة في ثمانينيات القرن الماضي وسلسلة الرسوم المتحركة المصاحبة لها. يروي الفيلم قصة الأمير آدم الذي يسافر من الأرض عائدًا إلى كوكبه الأم إيتيرنيا لمواجهة الساحر الشرير سكيليتور.

ويؤدي نيكولاس غاليتزين دور البطولة بشخصية المحارب الأشقر. ويشارك في البطولة أيضًا إدريس إلبا، وكاميلا مينديز، وأليسون بري، وجاريد ليتو، في أدوار مان-آت-آرمز، وتيلا، وإيفل-لين، وسكيليتور.

احتل فيلم "Backrooms" المركز الثالث بإيرادات محلية بلغت 7.9 مليون دولار في ثاني جمعة له في دور العرض بأمريكا الشمالية. بعد أن فاق التوقعات بإيرادات بلغت 81.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، من المتوقع أن يضيف فيلم الرعب والإثارة المثير، من إخراج كين بارسونز البالغ من العمر 20 عامًا، 25 مليون دولار أخرى بحلول يوم الأحد. يمثل هذا انخفاضًا كبيرًا بنسبة 69% عن إيرادات عرضه الأول، لكن هذا لا يُشكل أهمية كبيرة لأن شركة A24 أنفقت نحو 10 ملايين دولار فقط على فيلم "Backrooms"، مما يجعله بالفعل أحد أكثر الأفلام ربحية لهذا العام.