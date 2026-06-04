"سفن دوجز" يرفع إيرادات شباك التذاكر السعودي إلى 107 ملايين ريال في مايو

حقق شباك التذاكر السعودي خلال الفترة من 3 إلى 30 مايو 2026 إيرادات تجاوزت 107 ملايين ريال، من بيع أكثر من مليوني تذكرة، حيث استحوذت 5 أفلام على أكثر من نصف التذاكر المبيعة، بحسب رصد «الاقتصادية» لبيانات هيئة الأفلام.

تظهر البيانات أن السوق تحركت خلال مايو في مسار متذبذب؛ إذ بدأت بإيرادات بلغت 24.4 مليون ريال في الأسبوع الأول، مستحوذة على نحو 23 % من إجمالي إيرادات مايو، قبل أن تتراجع في الأسبوع الثاني إلى 22 مليون ريال، بانخفاض 9.5 % عن الأول، وبحصة بلغت 21 %.

وفي الأسبوع الثالث، سجلت السوق تحسنًا طفيفًا إلى 22.5 مليون ريال، بنمو 2 % مقارنة بالأسبوع السابق، وبحصة تعادل 22 % من إجمالي إيرادات الشهر.

لكن الأسبوع الرابع غيّرت مسار شهر مايو، بعدما قفزت الإيرادات إلى أكثر من 38 مليون ريال، بنمو 69 % مقارنة بالأسبوع الثالث، ليستحوذ وحده على 35.5 % من إجمالي إيرادات، مدفوعًا بصعود فيلم «7Dogs»، الذي شكّل المحرك الأكبر للطلب وأعاد الزخم إلى السوق في نهاية الشهر.

وعلى مستوى التذاكر، تراجعت المبيعات من 451.3 ألف تذكرة في الأسبوع الأول إلى 417 ألفًا في الأسبوع الثاني، قبل أن ترتفع إلى 430.8 ألف في الأسبوع الثالث، ثم تقفز إلى 744.3 ألف تذكرة في الأسبوع الرابع، بنمو أسبوعي بلغ 73% بدعم من فيلم «7 Dogs»الذي باع 196.6 ألف تذكرة وجمع أكثر من 11 مليون ريال في شباك التذاكر السعودي ليحتل المركز الثالث بين أكثر أفلام شهر مايو مبيعا، رغم أن حضوره الفعلي بدأ في أيام الشهر الأخيرة.

وجاء صعود «7Dogs»، متزامنًا مع واحدة من أقوى الانطلاقات السينمائية العربية في 2026، بعدما تصدر شباك التذاكر خلال موسم عيد الأضحى، محققًا نحو 1.9 مليون دولار في يومه الأول عربيًا، قبل أن يواصل صعوده خلال عطلة الافتتاح بإيرادات قُدرت بين 8.5 و9 ملايين دولار في المنطقة.

وبالعودة إلى الأفلام الخمسة الأكثر مبيعًا في مايو، تصدر فيلم «مايكل Michael» قائمة الشهر بإيرادات بلغت 23.85 مليون ريال، مقابل بيع أكثر من 416 ألف تذكرة، لترتفع إيراداته التراكمية منذ بداية عرضه قبل 6 أسابيع إلى أكثر من 37 مليون ريال.

وعزّز الفيلم حضوره من خلال استعادة السيرة الفنية لأحد أهم الأسماء في تاريخ موسيقى البوب، مستندًا إلى قاعدة جماهيرية عابرة للأجيال، ما منحه قوة واضحة في شباك التذاكر السعودي. ورغم تراجعه التدريجي مع تقدمه في أسابيع العرض، ظل الفيلم الأكثر مبيعًا للتذاكر خلال مايو

وجاء الفيلم المصري «الكلام على إيه» ثانيًا بإيرادات بلغت 14 مليون ريال، مقابل بيع ما يزيد على 246 ألف تذكرة خلال 3 أسابيع من عرضه، ليؤكد استمرار الكوميديا المصرية في تحقيق حضور تجاري قوي داخل السوق السعودي.ويعكس أداء الفيلم امتدادًا للزخم الذي حققه فيلم «برشامة» في أبريل، وتميز الأفلام المصرية بتقديم خلطة كوميدية خفيفة وقريبة من جمهورالسينما.

وحل فيلم «The Devil Wears Prada 2» رابعًا بإيرادات بلغت 9.79 مليون ريال، مقابل بيع 156.1 ألف تذكرة، مستفيدًا من قوة الجزء الأول الذي عُرض قبل نحو 20 عامًا، وارتبط بذاكرة الجمهور كأحد أبرز أفلام 2006 على المستويين الجماهيري والنقدي.ورغم قوة الاسم التجاري للفيلم، فقد جزءًا من زخمه تدريجيًا مع تقدمه إلى أسبوعه الخامس ودخول منافسين جدد إلى شباك التذاكر.

وفي المركز الخامس جاء فيلم التشويق والإثارة «Deep Water» بإيرادات بلغت 7 ملايين ريال، مقابل بيع 151.9 ألف تذكرة، محافظًا على أداء مستقر نسبيًا في أسبوعه الخامس، بما يعكس استمرار حضور أفلام التشويق داخل شباك التذاكر السعودي خلال مايو.



