يقف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر لكرة القدم، وراء مسلسل درامي ضخم عن كرة القدم البريطانية، بل وسيقوم ببطولته أيضا وفقا لصحيفة "ذا صن".

مهاجم النصر الحالي ومانشستر يونايتد سابقا هو المنتج التنفيذي للمسلسل الذي يتناول قصة لوكيل أعمال كرة قدم بارز يدعى ستانلي دالتون، ويؤدي دوره نجم مسلسل "هوملاند" داميان لويس حيث بدأ التصوير بالفعل، وشوهد النجم البريطاني داميان في مقر نادي بارنيت لكرة القدم، في شمال غرب لندن.

سيظهر رونالدو ، البالغ من العمر 41 عاما، ويشارك في الإنتاج التنفيذي بينما كشف مصدر تلفزيوني مطلع أن منافسه السابق في أرسنال، تيري هنري البالغ من العمر 48 عاما، سيظهر أيضا في العمل الذي يحمل اسم "الأيام الأولى".

وقال المصدر: "من المرجح أن يؤدي ذلك إلى حرب مزايدة بين منصات البث المباشر، لأن المكانة الرفيعة للشخصيات التي تقف وراء هذا العمل، فضلا عن طاقم الممثلين، تعني أنه مشروع مرموق وإن كان مفاجئا بالنسبة لرونالدو وهو يتجه إلى صناعة الأعمال الدرامية".

وأضاف المصدر: "بعد كأس العالم ، هناك اهتمام دولي متجدد، وخاصة في الولايات المتحدة، بكرة القدم البريطانية، وهو اهتمام كان ينمو منذ فترة مع برامج مثل تيد لاسو، لكن هذا ليس مسلسلا كوميديا، إنه بالتأكيد مسلسل درامي، مع بعض العناصر الكوميدية، ويحظى بدعم بعض الأسماء الكبيرة".

سيتم إنتاج المسلسل بواسطة استوديوهات UR•Marv الجديدة، التي يديرها رونالدو مع المخرج البارز ماثيو فون، وسيشارك فيه أيضا مغني الراب البريطاني ديف والوافدة الجديدة كارلوتا بنات.

قام فون، الذي أخرج أفلاما من بينها Kingsman و Kick-Ass، بتأسيس UR•Marv في وقت سابق من هذا العام، وكان بيان مهمتها هو إحداث تغيير جذري في سوق صناعة الأفلام "التقليدية".

وقال في ذلك الوقت: "لقد ابتكر كريستيانو قصصا على أرض الملعب لم أكن لأستطيع كتابتها أبدا، وأتطلع إلى صناعة أفلام ملهمة معه".