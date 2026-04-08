"ربشة" يبدأ الخميس رحلته في السينما السعودية والخليجية

شهدت مدينة جدة احتفاء بإطلاق الفيلم السعودي "ربشة" في دور السينما السعودية والخليجية، ابتداء من الخميس 9 أبريل، وذلك خلال العرض الأول الذي أقيم في فوكس سينما رد سي مول، وسط حضور كبير من أبطال وصنّاع العمل، إلى جانب نخبة من الضيوف من الوسط الفني وممثلي وسائل الإعلام.

الفيلم الذي تم تصويره بالكامل في جدة، يأتي بتوقيع المخرج والمؤلف محمد مكي، ويشارك في بطولته كل من: عزيز غرباوي، نجلاء العبدالله، صالح بن زبن، رهف إبراهيم وأماني الجميل، ومن إنتاج شباك وحكاية ميكرز وميكرز استديو، فيما تتولى توزيعه شركة قنوات.

تدور أحداثه في إطار مشوق يجمع بين الإثارة والدراما النفسية، حيث تبدأ القصة بزوجين يحتفلان بذكرى زواجهما في أجواء هادئة، قبل أن تقلب زيارة ضيف غامض وغير متوقع مجرى الأحداث، ومع انكشاف أسرار من الماضي يتحول الاحتفال إلى مواجهة نفسية حادة تختبر الثقة بين الزوجين وتهدد علاقتهما، لتتصاعد الأحداث تدريجيًا وتتحول الليلة إلى فوضى مشحونة بالتوتر والغموض.

المخرج محمد مكي أوضح أن "ربشة" يمثل قراءة إنسانية للجوانب المعقدة في العلاقات، خصوصًا حين تتحول إلى أنماط سامة أو نرجسية تستنزف الإنسان نفسيا، مشيرا إلى أن العمل يطرح تساؤلات مهمة حول حدود الاستمرار في العلاقة تحت مسمى الحب أو الزواج، وأهمية الصحة النفسية في الحفاظ على توازنها.

مكي أضاف أن الفيلم يحرص على تقديم شخصيات واقعية قريبة من المجتمع المحلي، بما يعزز مصداقية التجربة ويقربها من الجمهور، مؤكدا فخره بتقديم عمل مستقل يسهم في إثراء تنوع الطرح في السينما السعودية.

من جانبه، بين الفنان عزيز غرباوي أن تجسيده لشخصية "فيصل" شكل تحديا كبيرا، نظرا لتعقيداتها النفسية، حيث تطلب الدور منه الغوص في مشاعر القلق والتوتر طوال فترة التصوير.

غرباوي أشار إلى أن الشخصية تعكس واقعا يعيشه كثيرون خلف الأبواب المغلقة، معربا عن أمله في أن يسهم الفيلم في رفع الوعي حول العلاقات التي تستنزف الإنسان نفسيا، وأن يلامس مشاعر الجمهور.

بدورها وصفت الفنانة نجلاء العبدالله مشاركتها في "ربشة" بأنها تجربة مختلفة ومليئة بالتحديات، لما يحمله العمل من طرح عميق لتفاصيل العلاقات الزوجية اليومية.

أوضحت أن الفيلم يسلط الضوء على ممارسات قد تبدو بسيطة لكنها تترك أثرا كبيرا على العلاقة، خاصة من منظور المرأة، مشيرة إلى أن اندماجها مع الشخصية كان كبيرًا لدرجة تطلبت منها الاستعانة بمختص نفسي بعد انتهاء التصوير للتخلص من تأثيراتها.

يعد "ربشة" إضافة جديدة ومميزة إلى مشهد السينما السعودية، حيث يجمع بين الطابع المحلي والأسلوب الدرامي المشوق، في تجربة تستهدف الجمهور الباحث عن قصص نفسية عميقة وإيقاع متصاعد من الإثارة.