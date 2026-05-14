السعودية تعزز اقتصادها الثقافي بجذب الاستثمار الدولي لقطاع الأفلام

تعمل السعودية على توسيع آفاق الاستثمار في قطاع الأفلام، عبر تعزيز حضورها العالمي واستقطاب المستثمرين الدوليين إلى واحدة من أسرع الصناعات الإبداعية نمواً في المنطقة، مستفيدة من الزخم الذي يشهده القطاع والمساعي لبناء اقتصاد ثقافي مستدام وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وفي هذا السياق، نظّم الصندوق الثقافي السعودي بالتعاون مع وزارة الاستثمار وصندوق ريفيرا كونتنت، لقاءً خاصًا بالتزامن مع الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي الدولي؛ وذلك بهدف جذب الاستثمار الدولي لقطاع الأفلام السعودي، وتسليط الضوء على مقوماته المميزة، إضافةً إلى إبراز الاستثمارات المحققة لصندوق «ريفييرا كونتنت» الذي يعد أول صندوق استثماري سعودي في قطاع الأفلام.

وخلال اللقاء، استعرض الصندوق الثقافي ووزارة الاستثمار الإمكانات الاستثمارية التي يحظى بها قطاع الأفلام في المملكة، وما يشهده من نمو متسارع وتطور نوعي، مع التطرق إلى الفرص الاستثمارية التي تستعرضها النسخة الأولى من تقرير «آفاق السوق الثقافي السعودي 2025؛ الرؤية، الأثر، والفرص».

أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، ماجد الحقيل، في كلمته الافتتاحية، أن القطاع بات اليوم أكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، قائلًا: «يشهد قطاع الأفلام السعودي نموًا متسارعًا يُعد من بين الأسرع في المنطقة؛ فبعد أن كان سوقًا واعدًا، أصبح اليوم منظومة متكاملة ترتكز على رؤية وطنية طموحة، وبنية تحتية متنامية، وأطر تنظيمية متطورة، وكفاءات إبداعية متمكنة، إلى جانب حلول تمويلية واستثمارية تسهم في دعم نمو القطاع واستدامته»، مضيفًا أن: «الفرصة اليوم هي أكثر نضجًا من أي وقت مضى للاستثمار في مستقبل صناعة الأفلام في السعودية».

وتأكيدًا على جاهزية القطاع الاستثمارية، قالت رشا المسعود، المديرة العامة لقطاع الاستثمار في الثقافة والترفيه في وزارة الاستثمار: «تُعد السعودية اليوم من أكثر الأسواق الإبداعية حيوية في العالم؛ فبصفتنا عضوًا في مجموعة العشرين، وبناتج محلي يتجاوز 4 تريليونات ريال، ومجتمع شاب يمثل ركيزة قوتنا، نقدم للمستثمرين فرصًا استثنائية وطويلة الأمد. وهو ما يتجلى في قطاع الأفلام، حيث نتصدر المنطقة بإيرادات شباك التذاكر، مع نمو متسارع للإنتاجات المحلية»

وأضافت «لا تبني السعودية سوقًا إبداعية فحسب، بل اقتصادًا سينمائيًا متكاملاً. وبالشراكة مع المنظومة الثقافية السعودية، نفتح الأبواب أمام استثمارات كبرى في الإنتاج والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة؛ لنعزز قطاع الأفلام السعودي كوجهةٍ استثمارية عالمية».

وفي احتفاءٍ بالخطوات الاستثمارية المتحققة، استعرض اللقاء استثمارات صندوق «ريفييرا كونتنت» التي تجاوزت حتى اليوم 54 مليون ريال، من رأسمال إجمالي يبلغ 375 مليون ريال سعودي. حيث يُسهم الصندوق - الذي تديره ميفيك كابيتال ويشارك فيه الصندوق الثقافي كمستثمرٍ رئيسي- في تحفيز الإنتاج السينمائي، ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز النمو الاقتصادي للقطاع.

وشهد هذا اللقاء حضور نخبة من المستثمرين الدوليين، والاستوديوهات، وشركات الإنتاج، ومديري الصناديق الاستثمارية، وعدد من الشركاء والمهتمين بقطاع الأفلام والصناعات الإبداعية.

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لسلسلة من الجولات واللقاءات الاستثمارية التي ينظمها الصندوق الثقافي بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتعزيز القطاع الثقافي كقطاع اقتصادي واستثماري مستدام، ودعم نمو الصناعات الثقافية والإبداعية، وتمكين المواهب الوطنية، وجذب الاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية السعودية 2030.