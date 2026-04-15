أعمال سينمائية سعودية تُعرض في 6 مدن إسكندنافية وجلسات نقاش مع صنّاع الأفلام

أعلنت هيئة الأفلام السعودية عن مشاركتها في مهرجان مالمو للسينما العربية، من خلال برنامج "ليالي عربية" الذي يأتي برعاية "ليالي الفيلم السعودي"، تأكيدًا على استمرارية الحضور السعودي في المنصات السينمائية الدولية، وتعزيزا لمكانة السينما السعودية على خارطة المهرجانات العالمية.

ويُقام برنامج "ليالي عربية" خلال الفترة من 7 وحتى 17 أبريل، حيث يعرض مجموعة من الأفلام السعودية مثل فيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين والذي مثل المملكة في مسابقة الأوسكار 2026 عن فئة أفضل فيلم دولي، وفيلم "سلمى والقمر" للمخرجة عهد كامل، وفيلم "القيد" للمخرج حسام الحلوة، وفيلم "إسعاف" للمخرج كولن تيج، وفيلم "مسألة حياة أو موت" للمخرج أنس باطهف، وتُعرض هذه الأعمال ضمن جولة سينمائية تمتد عبر أربع دول هي السويد والدنمارك، وفنلندا، والنرويج.

ffc03a70-6c1d-425b-8aec-ddc36a8bc74e

وتواكب العروض مشاركة فاعلة لصنّاع الأفلام السعوديين من مخرجين ومنتجين وكتاب من خلال جلسات نقاشية متخصصة تُقام على هامش العروض، وتهدف إلى تعزيز الحوار والتبادل الثقافي، وتوسيع فرص التوزيع، وبناء شراكات إنتاجية جديدة، بما يدعم استدامة نمو القطاع السينمائي السعودي ويعزز انتشاره عالميًا.

وتتزامن هذه المشاركة مع تكريم المخرج السعودي الرائد عبد الله المحيسن في الدورة السادسة عشرة للمهرجان، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 16 أبريل 2026 ، تقديرًا لمسيرته التأسيسية ودوره المحوري في نشأة السينما السعودية. ويُقام التكريم ضمن حفل الافتتاح بحضور شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية من مختلف أنحاء العالم.

734c4564-ac28-483b-9cf4-080ef0362f05

كما يشهد المهرجان عرض فيلمه الوثائقي "اغتيال مدينة"، الذي يُعد من أبرز أعماله، إلى جانب تنظيم "ماستر كلاس" خاص يستعرض فيه تجربته الإبداعية ومسيرته الممتدة، والتي شكلت مرجعًا مبكرًا لمسار السينما في المملكة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبد الله بن ناصر القحطاني إن تكريم المحيسن في مهرجان مالمو للسينما العربية "يجمد الامتداد الطبيعي لمسيرة سينمائية وطنية تتواصل اليوم عبر جيل جديد من صنّاع الأفلام"، مشيرًا إلى أن أعماله أسهمت في وضع الأسس الأولى لصناعة السينما في المملكة، وقدّمت نموذجًا مبكرًا للسينما المرتبطة بقضاياها وهويتها".

وأكد أن ما تشهده السينما السعودية اليوم من حضور دولي "هو نتيجة تراكم في التجربة، ولم يكن ذلك ليحدث دون أن يضع الرواد بصماتهم الأولى في المشهد السينمائي السعودي بإمكانات محدودة ومتواضعة ويتحدون كل المعوقات في سبيل أن تصل هذه التجربة إلى ما وصلت إليه".

5e196aad-cb62-4052-a74d-c233ddd085e3

وأوضح القحطاني أن المشاركة في مهرجان مالمو للسينما العربية "تمثل منصة إستراتيجية لتعزيز حضور السينما السعودية في أوروبا، والتعريف بالمواهب الوطنية من الروّاد والجيل الجديد أمام جمهور دولي متنوع، إلى جانب كونها فرصة لبناء شراكات نوعية مع صناع القرار في القطاع السينمائي العالمي".

يُعد مهرجان مالمو للسينما العربية من أبرز المهرجانات المتخصصة في السينما العربية على مستوى أوروبا، حيث يسهم في إبراز الإنتاجات العربية وفتح قنوات تواصل مع الأسواق الأوروبية، مما يمنحه أهمية خاصة ضمن منظومة المهرجانات العالمية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن إستراتيجية هيئة الأفلام التي تهدف إلى تمكين المواهب الوطنية، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية ودعم الشراكات النوعية، بما يرسخ مكانة السعودية كمركز متنامٍ لصناعة الأفلام على المستوى العالمي.