آل الشيخ يعلن موعد عرض برنامج Million Riyal Menu ضمن إنتاجات الترفيه في السعودية

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن موعد عرض برنامج "Million Riyal Menu" بنسخته السعودية سيكون ابتداءً من 28 أبريل عبر MBC Shahid وقناة MBC1، بدعم من موسم الرياض.

وأوضح أن البرنامج يُعد النسخة السعودية الأضخم من البرنامج العالمي Million Pound Menu، ويُقدَّم بإنتاج مشترك من شركة BigHouse وIMP، وبالتعاون مع Sony Pictures Television، في خطوة تعكس التوجه نحو تقديم محتوى بمعايير عالمية داخل السعودية.

منافسة تجمع الترفيه وريادة الأعمال

يشارك في البرنامج 24 متسابقًا يتنافسون عبر 8 حلقات، ضمن تجربة تجمع بين الترفيه وريادة الأعمال، حيث يسعى المشاركون إلى تحقيق حلمهم في افتتاح مطاعمهم الخاصة، من خلال عرض أفكارهم أمام نخبة من أبرز المستثمرين في قطاع الأغذية والمطاعم على مستوى الشرق الأوسط.

منصة لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة

يُعد برنامج "Million Riyal Menu" النسخة السعودية من البرنامج العالمي Million Pound Menu، أحد أبرز برامج ريادة الأعمال في مجال الأغذية والمطاعم، وأُعلن عنه في يناير الماضي، حيث يتيح للمشاركين عرض أفكارهم أمام مستثمرين وخبراء؛ بهدف دعم مشاريعهم وتحويلها إلى علامات تجارية ناجحة على أرض الواقع داخل السعودية.