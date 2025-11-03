الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
العقارات

وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF" وشركة "أكوا باور" مذكرة تفاهم للتعاون في بحث فرص تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة والمياه لمصلحة شركات الاستثمارات العقارية المحلية التابعة للصندوق، بحسب ما ورد في بيان اطلعت عليه "الاقتصادية".

يهدف التعاون إلى توفير احتياجات الطاقة والمياه الضرورية لهذه المشاريع العقارية، عبر تطوير مرافق وبنى تحتية أكثر استدامة ومرونة، ضمن إطار المذكرة الموقّعة على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار "FII9".

يسمح تعزيز التعاون كذلك بالإسهام في زيادة المحتوى المحلي وتعزيز فرص استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.

وقع المذكرة كلّ من: سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، ومحمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، وسهم ناصر، مدير عام إدارة إستراتيجية الاستثمار العقاري المحلي في صندوق الاستثمارات العامة، وخالد المدبل، رئيس تطوير الأعمال في السعودية لشركة أكوا باور.

تأتي مذكرة التفاهم ضمن مبادرات إستراتيجية البنية التحتية لدى الصندوق لتعزيز الشراكات مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص في مختلف أصول البنية التحتية.

