أكدت هيئة العقار السعودية، إلزامية الحصول على رخصة فال، لكل من يرغب في تقديم إعلان عقاري داخل المملكة، وذلك بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي والمدير التنفيذي للاتصال الإستراتيجي في الهيئة تيسير المفرج.

جاء ذلك خلال ملتقى الوساطة العقارية في الرياض، الذي شهد مناقشة أبرز التحديات والفرص في سوق الوساطة العقارية، إضافة إلى استعراض المبادرات الهادفة إلى تطوير المهنة ورفع كفاءة الممارسين.

وقال المفرج، خلال الملتقى، إن القرار جاء بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام وموافقة رئيس هيئة العقار.

أشار إلى أن القرار يشمل مشاهير منصات التواصل الاجتماعي بمختلف قنواتهم الرقمية دون أي استثناءات في تطبيق هذه الضوابط المعتمدة.

وشدد على أن حمل المشاهير لرخصة "موثوق" لا يغنيه أبدا عن رخصة فال، حيث يمنع تماما من تقديم أي إعلان عقاري دون توفرها لديه.

في سياق متصل، قال المفرج، خلال إن قيمة الصفقات العقارية وصلت خلال 3 أعوام إلى 1.6 تريليون ريال، فيما بلغ عدد الوسطاء 117 ألف وسيط نفذوا مليون عقد وساطة.

وأشار إلى أن إجمالي رخص الوساطة العقارية وصلت إلى 117,691 رخصة، منذ تطبيق نظام الوساطة العقارية، فيما بلغ عدد عقود الوساطة العقارية أكثر من 1.11 مليون عقد، وأكثر من 13 مليون صفقة بيعية وإيجارية.

وتخلل الملتقى قرارات، بينها دخول منشآت الوساطة والمزادات مرحلة "التصنيف العقاري" وفق 8 معايير، فضلا عن إطلاق مسار تأهيلي للوسطاء ينتهي باختبار حضوري شامل لإصدار الرخصة.

كما تضمنت فعاليات الملتقى، إطلاق "دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية" كدبلوم عالٍ بالشراكة مع معهد الإدارة العامة.