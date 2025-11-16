أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" بصفتها مدير صندوق ميفك ريت، عن إبرامها بتاريخ 13 نوفمبر 2025 ثلاث مذكرات تفاهم مشروطة، مع ثلاثة بائعين مختلفين لغرض التباحث ودراسة إمكانية استحواذ الصندوق على ملكية عقارين في مدينة مكة المكرمة ومدينة جدة، وحق منفعة عقار في مدينة جازان.

الشركة أبرمت مذكرة تفاهم بشأن دراسة إمكانية الاستحواذ على ملكية عقار واقع في مدينة جدة بمساحة إجمالية تقدر بـ (66,588.5) متر مربع.

كما أبرمت مذكرة تفاهم بشأن دراسة إمكانية الاستحواذ على ملكية عقار واقع في مدينة مكة المكرمة بمساحة إجمالية تقدر بـ36 ألف متر مربع، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن دراسة إمكانية الاستحواذ على حق منفعة عقار واقع في مدينة جازان بمساحة إجمالية تقدر بمساحة 32,293.23 متر مربع.

التأكد من سلامة العقارات وصحتها

ستقوم ميفك كابيتال، بعد استيفاء المتطلبات النظامية وإجراء الفحوص القانونية والمالية والفنية النافية للجهالة، والتأكد من سلامة العقارات وصحتها، بإبرام اتفاقيات نهائية ملزمة (الاتفاقيات النهائية) مع البائعين للاستحواذ على العقارات، وذلك مقابل زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق (رأس المال) من خلال إصدار وحدات عينية للبائعين في الصندوق، مع الإشارة إلى أن الاتفاقيات النهائية مشروطة باستيفاء المتطلبات النظامية والحصول على موافقة هيئة السوق المالية وموافقة مجلس إدارة الصندوق وموافقة مالكي وحدات الصندوق.

وتوضح ميفك كابيتال أن مدة المذكرات هي (60) يوم تقويمي من التوقيع عليها، قابلة للتجديد باتفاق أطراف المذكرات. كما أن ميفك كابيتال غير ملزمة بإبرام الاتفاقيات النهائية، حيث أن المذكرات مشروطة بإجراء الفحوص النافية للجهالة واستيفاء المتطلبات النظامية، ولن تقوم ميفك كابيتال بإبرام الاتفاقيات النهائية إلا بعد التأكد من جدوى الاستحواذ على العقارات وسلامتها وصحتها، إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية.

تتوقع ميفك كابيتال، عند إتمام الصفقة وإبرام الاتفاقيات النهائية وزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق (رأس المال) ، أن يكون هنالك أثر إيجابي على الصندوق.