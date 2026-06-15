"ملاذ" تتفق مع "NHC" على إصدار وثائق منتج تأمين أعمال المقاول للعيوب الكامنة

وقعت شركة "ملاذ" للتأمين التعاوني، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية لخدمات الإسكان NHC، لإصدار وثائق منتج تأمين أعمال المقاول للعيوب الكامنة.

"ملاذ" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الاثنين، أنه لا توجد قيمة مالية محددة للاتفاقية في الوقت الحالي، حيث تعتمد الأقساط المكتتبة المتوقعة على حجم الأعمال والوثائق التأمينية التي يتم إصدارها بموجب الاتفاقية.

الاتفاقية تعنى بتنظيم ودعم إجراءات إصدار وثائق منتج تأمين أعمال المقاول للعيوب الكامنة (P-MLTH-1-B-25-061) وربط الخدمات ذات الصلة، بما يخدم المستفيدين من المطورين العقاريين والمقاولين وملاك الوحدات العقارية.

الشركة توقعت أن يكون للاتفاقية أثر مالي إيجابي على نتائج "ملاذ" ابتداء من الربع الثالث لعام 2026، مبينة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية التي تصل مدتها إلى سنة ميلادية واحدة.

"ملاذ" كانت قد سجلت تراجعا في صافي أرباحها خلال الربع الأول بنحو 45% على أساس سنوي إلى 5.5 مليون ريال، جراء انخفاض صافي دخل الاستثمار، فيما بلغت الإيرادات 297.5 مليون ريال متراجعة 12.5%، جراء انخفاض أعمال قطاع المركبات.