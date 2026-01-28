مكيون مطورون عمرانيون تتوج بجائزتين للتميز العقاري وتستعرض رؤيتها في منتدى مستقبل العقار 2026 كراعي ذهبي

سجلت شركة "مكيون مطورون عمرانيون" حضوراً بارزاً في منتدى مستقبل العقار 2026، الذي انطلقت أعماله في الرياض تحت شعار "آفاق تتسع وعقارات تزدهر". وشاركت الشركة كراعٍ ذهبي في هذا الحدث العقاري الأضخم، مؤكدة التزامها بدعم الحراك التنموي الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة، حيث شهد جناح الشركة في المعرض المصاحب إقبالاً كبيراً من الزوار والمتخصصين للاطلاع على أحدث مشاريعها العمرانية.

وعلى هامش المنتدى، شارك الدكتور مجدي حريري، رئيس مجلس إدارة شركة مكيون، في جلسة حوارية متخصصة حملت عنوان: "التصميم الحضري: الاستدامة وجودة الحياة في صناعة العقار" مع نخبة من رواد القطاع العقاري.

وفي كلمته التي لاقت تفاعلاً كبيراً، قارن الدكتور حريري بين الماضي والحاضر بخصوص تجربة الساكن، قائلاً: "خلال العشرين سنة الماضية، كان التركيز ينصب على أن يكون البيت جميلاً من الداخل فقط، وبمجرد الخروج منه يفتقد الشخص للمرافق الحيوية والمساحات الخضراء. أما الآن، فنحن نعيش واقعاً كان بالأمس مجرد حلم، حيث أصبحت جودة الحياة جزءاً أصيلاً من تصميم المشاريع".

وحول التوازن بين الاستدامة والجدوى الاقتصادية، أوضح د. حريري أن العقبات الحقيقية تكمن في إيجاد الكفاءات القادرة على الإبداع في التصميم الحضري، مشيراً إلى أن "مكيون مطورون عمرانيون" نجحت في إيجاد معادلة توازن بين الاستدامة و"الأنسنة" وبين السعر العادل للمنتج العقاري.

واختتم الدكتور مجدي حريري حديثه بتوجيه الشكر لوزارة البلديات والإسكان، مشيدًا بالدور الكبير والجهود المتواصلة لمعالي الأستاذ ماجد الحقيل في دعم منظومة التطوير العمراني بالمملكة، كما أثنى على الدور المحوري لـ NHC، مثمنًا التوجه الذي غرسه الأستاذ محمد البطي والزملاء في NHC ووزارة البلديات والإسكان مؤكدًا أن تضافر هذه الجهود هو ما جعل التطوير العقاري السعودي اليوم نموذجًا رائدًا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا.

تتويج بـ "جوائز التميز" بحضور معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل

وتوجت مشاركة مكيون مطورون عمرانيون في المنتدى بحصولها على جائزتين في حفل "جوائز التميز العقاري"، وذلك عن فئتي (المباني السكنية متوسطة الارتفاع) و(المباني السكنية منخفضة الارتفاع). وقد تسلمت الشركة الجوائز بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، في خطوة تؤكد جودة المعايير العمرانية التي تنتهجها الشركة في مشاريعها.

