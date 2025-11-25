الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

العقارات

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقع مذكرة تفاهم مع Nef خلال سيتي سكيب العالمي لتطوير مشاريع جديدة في قطاعات الفنادق والتجزئة والسكن

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 11:25
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقع مذكرة تفاهم مع Nef خلال سيتي سكيب العالمي لتطوير مشاريع جديدة في قطاعات الفنادق والتجزئة والسكن

وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مذكرة تفاهمٍ مع Nef، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في تركيا، تمهيدًا لتطوير مشاريع فندقية وسكنية وتجارية جديدة، وذلك خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض. الشراكة الجديدة تعكس طموح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتبني الأفكار العالمية ومفاهيم التطوير عالي الجودة،

وشهدت مراسم التوقيع حضور سفير تركيا لدى المملكة، الدكتور أمرالله إشلر، حيث قام الأستاذ عبدالعزيز النويصر، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وإردن تيمور، رئيس مجلس إدارة شركة Nef، بتوقيع اتفاقية الشراكة رسميًا.

وفي تعليق له بمناسبة توقيع الشراكة الجديدة، قال الأستاذ عبدالعزيز النويصر: "شراكتنا مع Nef تعكس التزام مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتوسيع المعروض من الوحدات السكنية، والارتقاء بنمط الحياة عبر التعاون مع أبرز المطورين العقاريين. هذه الاتفاقية اليوم تؤسس لفصلٍ جديدٍ في مسيرتنا لبناء مدينة حديثة ومستدامة تمتاز بالابتكار، وتتضمن مجتمعًا متكاملًا، وتثري جودة حياة سكانها. ونتطلع بالعمل مع شركاء عالميين إلى تحويل رؤية المدينة طويلة المدى إلى واقعٍ ملموسٍ يجعل منها وجهة مزدهرة للعيش والعمل والرفاهية".

من جانبه، قال إردن تيمور: "نحن فخورون بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية العصرية في المملكة؛ حيث نركز في Nef على التصميم الذي يضع الإنسان في مركز الاهتمام، ونبتكر مساحاتٍ توفر قيمة حقيقية وتجارب غامرة. وستتيح لنا هذه الشراكة نقل فلسفتنا التصميمية وخبراتنا الدولية لخدمة واحدة من أكثر الوجهات الواعدة والديناميكية في المملكة."

وتعزز هذه الشراكة دور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية باعتبارها مركزًا متنامي الأهمية للابتكار والسياحة والاستثمار، كما أنها تدعم المستهدفات الاقتصادية للمملكة عبر خلق فرص العمل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع النمو المستدام. كذلك، ستسهم الاتفاقية في تعزيز جهود المدينة لتطوير مناطق سكنية وتجارية وضيافة نابضة بالحياة تلبي احتياجات مجتمعها المتنوع والمزدهر.

وتُعد Nef من أبرز شركات التطوير العقاري العالمية، وتمتد بصمتها عبر ثلاث قارات وأكثر من 10 دول، حيث أنجزت منذ نشأتها أكثر من 85 مشروعًا بارزًا، توزعت حول العالم من آسيا الوسطى حتى أمريكا الشمالية، وقد سلّمت أكثر من 45,000 صك ملكية، وهي تواصل توسعها السريع بمحفظة أراضٍ تتجاوز مساحتها الإجمالية 25 ألف كم2. ولعل من أبرز ما يميز Nef في السوق العالمية مفهوم "فولدهوم" الخاص بها والحاصلة على براءة اختراعه، والذي يوفّر أكثر من 24 خدمة نمط حياة فارهة دون زيادة في تكاليف التملك.

وتشتهر Nef بتخطيط المساحات بكفاءة، وتصاميمها الإنسانية المدروسة، وقدرتها على تقديم حلول سكنية ذكية بأسعار مناسبة، ما يجعل منتجاتها تتجاوز التوقعات باستمرار. وبفضل خبرتها الدولية المتميزة، ومحفظتها المتنامية من الأراضي التي تضاعفت في السنوات الأخيرة، تواصل Nef رسم ملامح مستقبل الحياة العصرية من خلال الابتكار، والتميّز في التصميم، والطموح العالمي.

