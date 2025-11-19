في خطوة تؤكد حضورها المتصاعد في القطاع العقاري، سجّلت شركة الراشد العقارية ظهوراً مؤثراً في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، مقدمة نموذجاً يبرز قدرتها على مواكبة التحول الذي يشهده السوق السعودي عبر حلول مبتكرة تعتمد على الجودة والكفاءة والاستدامة. وترى الشركة أن مشاركتها في هذا الحدث الدولي تمثل فرصة لعرض مشاريعها الجديدة وتسليط الضوء على منظومة خدمات متكاملة تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتركز الشركة من خلال وجودها في المعرض على تعزيز موقعها في السوق وبناء شراكات استراتيجية مع البنوك والمستثمرين والجهات الحكومية. كما تعمل على إبراز ما حققته في مجال التحول الرقمي وتطوير خدمات ترفع موثوقية المنتجات العقارية وتحسن تجربة العميل في مختلف مراحل التعامل.

صورة المشروع

ويشهد جناح الراشد العقارية تفاعلاً جيداً من المهتمين والمستثمرين، ما مكّن فريق الشركة من استيضاح أولويات العملاء وقراءة احتياجاتهم بدقة أكبر. وأسهم هذا التفاعل في فهم أعمق لاتجاهات السوق وقياس مستوى الاهتمام بالمشاريع الحالية والخطط المستقبلية.

وأكدت الشركة أن المشاركة أسهمت في ترسيخ الثقة بعلامتها ودعم حضورها في القطاع، إضافة إلى فتح مسارات جديدة للتعاون وبناء العلاقات. وتشير إلى أن ما تحقق خلال المعرض يمثل خطوة مهمة نحو المرحلة المقبلة، سواء على مستوى تطوير المنتجات أو توسيع الأعمال، بما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية وتعزيز دورها في رفع جودة المنتج العقاري في المملكة.

PHOTO-2025-11-19-18-15-10

