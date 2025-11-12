الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.29
(0.76%) 0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة189.8
(-0.11%) -0.20
الشركة التعاونية للتأمين126.6
(-2.47%) -3.20
شركة الخدمات التجارية العربية103.1
(-3.64%) -3.90
شركة دراية المالية5.5
(0.36%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب36
(-0.94%) -0.34
البنك العربي الوطني22.24
(-0.85%) -0.19
شركة موبي الصناعية10.49
(-2.87%) -0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32
(-1.72%) -0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.91
(0.93%) 0.21
بنك البلاد27.32
(-0.29%) -0.08
شركة أملاك العالمية للتمويل12.15
(-1.86%) -0.23
شركة المنجم للأغذية53.6
(-0.83%) -0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.31
(-1.83%) -0.23
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.2
(-0.51%) -0.60
شركة الحمادي القابضة29.26
(-1.68%) -0.50
شركة الوطنية للتأمين13.73
(-0.22%) -0.03
أرامكو السعودية25.76
(0.70%) 0.18
شركة الأميانت العربية السعودية18.24
(-0.65%) -0.12
البنك الأهلي السعودي37.98
(0.48%) 0.18
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.84
(-0.39%) -0.12
العقارات

أعلنت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة ("الاستثمار كابيتال") الذراع الاستثماري للبنك السعودي للاستثمار عن تأسيس صندوق استثمار عقاري خاص وإتمام صفقة استحواذ على مجمع طويق السكني بمدينة الرياض.

يقع المجمع في حي طويق غرب مدينة الرياض على طريق مكة المكرمة على مساحة تقارب 710 ألف متر مربع، وبمسطحات بناء تتجاوز المليون متر مربع، حيث يضم أكثر من 200 مبنى سكني مخصص لإسكان القوى العاملة، إلى جانب منطقة تجارية تضم 84 معرضا تجاريا ومبنى فندقيا ومستشفى خاصا بسعة 120 سريرا ومباني شقق مخدومة ومناطق خضراء ومرافق ترفيهية.

IMG_3783

ويعد المجمع من أكبر المشاريع المتكاملة في فئة إسكان القوى العاملة بمدينة الرياض، حيث يتمتع المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من الطرق الرئيسية وعدد من المشاريع الكبرى، إضافة إلى قربه من محطة طريق جدة والتي تبعد 4 كيلومترات عن موقع المجمع، ويعتزم الصندوق استكمال الأعمال المتبقية وتشغيل المجمع بالتعاون مع أحد المطورين والمشغلين المتخصصين في إسكان القوى العاملة.

ويأتي هذا المشروع استجابة للطلب المتزايد على الحلول السكنية المتكاملة المخصصة لسكن القوى العاملة، وبهدف تطوير بيئة سكنية مناسبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ضمن هذا القطاع الحيوي في السوق العقاري.

الجدير بالذكر أن الاستثمار كابيتال هي شركة مساهمة مقفلة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية للقيام بأنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، والمشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية، وهي مملوكة للبنك السعودي للاستثمار بنسبة 100%.

IMG_3784

Ad

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
صندوق تابع للاستثمار كابيتال يستحوذ على مجمع طويق السكني