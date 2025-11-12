الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

أعلنت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة ("الاستثمار كابيتال") الذراع الاستثماري للبنك السعودي للاستثمار عن تأسيس صندوق استثمار عقاري خاص وإتمام صفقة استحواذ على مجمع طويق السكني بمدينة الرياض.

يقع المجمع في حي طويق غرب مدينة الرياض على طريق مكة المكرمة على مساحة تقارب 710 ألف متر مربع، وبمسطحات بناء تتجاوز المليون متر مربع، حيث يضم أكثر من 200 مبنى سكني مخصص لإسكان القوى العاملة، إلى جانب منطقة تجارية تضم 84 معرضا تجاريا ومبنى فندقيا ومستشفى خاصا بسعة 120 سريرا ومباني شقق مخدومة ومناطق خضراء ومرافق ترفيهية.

IMG_3783

ويعد المجمع من أكبر المشاريع المتكاملة في فئة إسكان القوى العاملة بمدينة الرياض، حيث يتمتع المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من الطرق الرئيسية وعدد من المشاريع الكبرى، إضافة إلى قربه من محطة طريق جدة والتي تبعد 4 كيلومترات عن موقع المجمع، ويعتزم الصندوق استكمال الأعمال المتبقية وتشغيل المجمع بالتعاون مع أحد المطورين والمشغلين المتخصصين في إسكان القوى العاملة.

ويأتي هذا المشروع استجابة للطلب المتزايد على الحلول السكنية المتكاملة المخصصة لسكن القوى العاملة، وبهدف تطوير بيئة سكنية مناسبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ضمن هذا القطاع الحيوي في السوق العقاري.

الجدير بالذكر أن الاستثمار كابيتال هي شركة مساهمة مقفلة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية للقيام بأنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، والمشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية، وهي مملوكة للبنك السعودي للاستثمار بنسبة 100%.

IMG_3784

