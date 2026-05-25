شركات عقارية بريطانية تستهدف المستثمرين السعوديين بمشاريع سكنية





تسعى شركات عقارية بريطانية إلى استقطاب مستثمرين سعوديين للاستثمار في مشاريع سكنية بالمملكة المتحدة، مستفيدة من تقارب الأنظمة الاستثمارية وتنامي الطلب على شراء العقارات المخصصة لسكن الطلاب السعوديين، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" مدير تطوير الأعمال في شركة «سيليكت بروبرتي» البريطانية للتطوير العقاري محمد الضبعان.

الضبعان قال إن الشركة افتتحت أول مقر لها في السعودية نهاية 2025، لتصبح أول مطور عقاري بريطاني يؤسس وجودا مباشرا في السوق المحلية بهدف تسويق مشاريع سكنية في بريطانيا للمستثمرين السعوديين.

40 مشروع يضم 200 مستثمر سعودي

وأضاف أن الشركة أنجزت 40 مشروعا سكنيا حتى الآن، وتضم قاعدة مستثمرين سعوديين تتجاوز 200 مستثمر، كما استحوذ السعوديون على نحو 30% من مشروع «ون بورت ستريت» للمساكن الفاخرة بمدينة مانشستر، الذي تبلغ تكلفته نحو 200 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من مليار ريال.

وأوضح الضبعان أن اختيار السوق السعودية يأتي ضمن إستراتيجية طويلة الأمد، إذ تعد المملكة من الأسواق الرئيسية للشركة منذ 2004، لافتا إلى تزايد اهتمام المستثمرين السعوديين بالاستثمار العقاري المرتبط بتعليم الأبناء في الخارج.

وتوقع استمرار نمو اهتمام المستثمرين الخليجيين بالاستثمار العقاري الدولي، مدفوعا بالرغبة في تنويع الأصول والبحث عن أسواق مستقرة توفر عوائد طويلة الأجل، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على توفير حلول استثمارية مرنة ومسارات واضحة للمستثمرين.

المملكة المتحدة خيار مفضل خلال فترات عدم اليقين

وفي ما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، قال إن المملكة المتحدة لا تزال تمثل وجهة استثمارية موثوقة بفضل بيئتها التنظيمية المستقرة والأصول ذات القيمة طويلة الأمد، ما يجعلها خيارا مفضلا خلال فترات عدم اليقين.

وفقا للضبعان، لا توجد حتى الآن شراكات معلنة مع جهات حكومية أو خاصة في السعودية، إلا أن الشركة تواصل دراسة فرص التعاون الإستراتيجي في المنطقة بما يتماشى مع خططها التوسعية وتعزيز حضورها في السوق.

وذكرت الشركة أن الطلب من المستثمرين السعوديين على الأصول العقارية الدولية الداعمة للتخطيط المالي طويل الأجل يشهد ارتفاعا، مشيرة إلى أن الإيرادات الإجمالية من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 444 مليون ريال خلال السنوات الخمس الماضية.

كما أشارت إلى أن مدينة مانشستر تحتفظ بنحو 51% من طلابها بعد التخرج، ما يعزز جاذبية الاستثمار السكني المرتبط بالقطاع التعليمي.

السعودية تمثل سوقا إستراتيجية لشركة «سيليكت بروبرتي»

من جهته، قال ريتشارد لونسديل، المدير الإقليمي لشركة «سيليكت بروبرتي» في السعودية، إن السعودية تمثل سوقا إستراتيجية للشركة، في ظل ما وصفه بتطور سلوك المستثمرين السعوديين وإعادة تشكيل أولوياتهم المالية.

وأضاف: «هناك طلب متزايد على الأصول الدولية عالية الجودة والمدارة باحترافية، التي توفر دخلا مستقرا وأمانا طويل الأجل، ويبرز افتتاح مقرنا في الرياض التزامنا بدعم المستثمرين السعوديين عبر توفير فرص تتماشى مع هذه التطلعات».

وأكد لونسديل استمرار استثمارات الشركة في عملياتها داخل السعودية، بعد تشكيل فريق محلي لتطوير الأعمال وتعيين مسؤول تسويق سعودي، إلى جانب مواصلة التوظيف لتوسيع فريق العمل من مقرها في الرياض.