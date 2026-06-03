الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 10 يونيو 2026 | 24 ذُو الْحِجَّة 1447
Logo
العقارات

"رتال" توقع اتفاقية لتطوير مشروع "هايتس" بأتعاب 125 مليون ريال

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأربعاء 3 يونيو 2026 8:57 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
"رتال" توقع اتفاقية لتطوير مشروع "هايتس" بأتعاب 125 مليون ريال

وقعت شركة رتال للتطوير العمراني اتفاقية إدارة تطوير مع شركة "سكن الملقا" العقارية - الصندوق المدار من قبل شركة "الأول للاستثمار".

"رتال" قالت في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إن الصندوق يهدف إلى تطوير مشروع رتال هايتس متعدد الاستخدامات، ويشمل وحدات سكنية وتجارية في حي الملقا بالرياض، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع 19.4 ألف متر مربع.

"رتال" تفوز بترسية مشروع سكني بقيمة 5.2 مليار ريال في ضاحية الفرسان بالرياض

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن استلامها خطاب ترسية من الشركة...

Tue, 18 2025

تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 1.9 مليار ريال، وتصل القيمة التقديرية لأتعاب المطور إلى 125.5 مليون ريال، وتشارك رتال في الصندوق بنسبة 24.52%.

بموجب الاتفاقية تكون "رتال" مدير التطوير الحصري للمشروع، وتتولى الإشراف على التصميم والتطوير والتنفيذ والتسويق والبيع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يمتد العقد إلى 48 شهرا من الموعد المحدد للبدء، ويتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة، وأن يمتد الأثر خلال فترة التنفيذ من 2026 حتى 2029.

"رتال" العاملة في قطاع بيع وتطوير الأراضي والعقارات الاستثمارية تأسست في 2012 لتبلغ قيمتها السوقية اليوم 6 مليارات ريال، حيث تملك فيها شركة الفوزان القابضة الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 53%.

شركة تابعة لـ "رتال" تطور مشروعا سكنيا لـ "روشن" مقابل 462 مليون ريال

وقعت "التعمير والإنشاء" التابعة لشركة "رتال" للتطوير العمراني،...

Wed, 15 2025

تراجع الأرباح في الربع الأول

الشركة كانت قد سجلت صافي ربح في الربع الأول من العام الجاري بلغ 60 مليون ريال بانخفاض 13% على أساس سنوي، جراء ارتفاع المصروفات وانخفاض الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية.

مبيعات الشركة منذ بداية 2026 وحتى نهاية مارس بلغت 577.5 مليون ريال بارتفاع سنوي بلغ 2%، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات من عقود التطوير 2.3%، نتيجة ارتفاع الإيرادات من الصناديق العقارية، وارتفاع نسب الإنجاز للمشاريع الجارية.

التعريفات
السعوديةالتطوير العقاريرتالالرياضتاسيتداولعقار
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية