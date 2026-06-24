وقعت اليوم اتفاقيات تطوير 7 مواقع رئيسية في مدينة مكة المكرمة مع تحالفات سعودية ضمن برنامج الأحياء المطورة، بقيمة 16.3 مليار ريال، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

عمليات تطوير يقودها تحالف من شركات عقارية

وقال الرشيد لـ"الاقتصادية": بعض التحالفات التي ستنفذ عمليات التطوير تتكون من عدة شركات تطوير عقاري، لكنه لا ننظر إلى المنتجات المقدمة على أنها منتجات عقارية فقط، بل نموذج حياة للارتقاء بالخدمات وتواكب تطلعات ضيوف المدينة.

ووفقا لموقع برنامج الأحياء المطورة، فهو يهدف إلى تطوير الأحياء غير المنظمة التي نشأت في مكة المكرمة، من خلال تحسين البنية التحتية، وتوزيع الكتل العمرانية بتوازن، وتحسين المشهد البصري.

حي الزهور يرفع مساحة وقيمة عمليات التطوير

تشمل الأحياء جرهم الجنوبية، والهجلة والخالدية والهنداوية الشرقية والهنداوية الجنوبية والهنداوية الغربية وحي الزهور، في حين تمتد نطاقات التطوير على مساحة تتجاوز 4.4 مليون متر مربع.

وكانت الهيئة الملكية أعلنت نهاية مايو الماضي استهداف ترسية 6 مواقع مستهدفة بالتطوير الحضري، بإجمالي مساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، وبقيمة طرح تبلغ 13.3 مليار ريال، قبل أن تضيف اليوم حي الزهور إلى الأحياء المطورة ما رفع مساحة وقيمة التطوير.

ووفقا لأحدث الإحصائيات يتجاوز عدد سكان مدينة مكة المكرمة أكثر من مليوني نسمة.

وتأتي هذه الترسيات لتطوير الأحياء ذات الأولوية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وتحسين البيئة العمرانية والبنية التحتية والخدمات العامة، بما يسهم في معالجة التحديات القائمة وفتح آفاق استثمارية وتنموية جديدة تدعم النمو الاقتصادي والحضري في العاصمة المقدسة.

وبيّنت الهيئة الملكية أن المشاريع ستمر بمراحل تنظيمية وفنية دقيقة تشمل استكمال الإجراءات التعاقدية، واعتماد المخططات والدراسات الفنية والتنفيذية، بما يضمن تنفيذها وفق أعلى المعايير التخطيطية والهندسية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على النسيج الحضري والاجتماعي للمدينة.