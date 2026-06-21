وقعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عقدين لتطوير البنية التحتية لأراضي نمار والقيروان والنرجس ضمن المرحلة الأولى من برنامج التوازن العقاري، وذلك بقيمة 2.39 مليار ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، بحسب إعلان تداول السعودية.

وجرى توقيع العقدين مع شركة لدن للاستثمار بالتضامن مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، على أن تتولى الشركتان تنفيذ أعمال التصميم والتنفيذ والتسليم للبنية التحتية في المواقع المستهدفة داخل مدينة الرياض.

ويتعلق العقد الأول بمشروع تطوير البنية التحتية لأرض نمار ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، بقيمة تبلغ نحو 326.7 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. ويغطي المشروع مساحة تقارب 569.9 ألف متر مربع.

ويشمل تنفيذ شبكات الطرق والأرصفة وأعمال الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، إلى جانب أعمال تنسيق المواقع والخدمات المرتبطة بالبنية التحتية.

أما العقد الثاني، فيتعلق بتطوير البنية التحتية لأراضي القيروان والنرجس، بقيمة تصل إلى نحو 2.064 مليار ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. ويغطي المشروع مساحة تقارب 3.6 مليون متر مربع في القيروان، إضافة إلى نحو 87 ألف متر مربع في النرجس.

ووفقا لبيانات العقدين، فإن مدة التنفيذ تمتد إلى ثلاث سنوات، تعقبها سنتان للتشغيل والصيانة، ليصل إجمالي مدة كل عقد إلى خمس سنوات.

وتتضمن الأعمال استيفاء اشتراطات الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك أمانة منطقة الرياض وشركات المرافق والخدمات، إلى جانب تنفيذ جميع الأعمال التفصيلية اللازمة لتجهيز الأراضي وتسليمها مكتملة البنية التحتية.

وأكدت البيانات أن المشاريع تشمل تنفيذ أعمال الطرق والإنارة وشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى تطوير المجال العام والحدائق والخدمات المساندة، بما يسهم في رفع جاهزية الأراضي للتطوير العمراني والسكني.

وتوقعت شركة لدن للاستثمار أن ينعكس تنفيذ هذه المشاريع إيجاباً على نتائجها المالية خلال فترة التنفيذ، فيما أشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقود الموقعة.

ويأتي المشروعان ضمن جهود برنامج التوازن العقاري الهادفة إلى تعزيز المعروض العقاري السكني في مدينة الرياض، من خلال تطوير أراضٍ واسعة النطاق وتجهيزها ببنية تحتية متكاملة، بما يدعم النمو العمراني ويرفع جودة الحياة.