تشغيل 3 أبراج فندقية في مكة المكرمة ضمن مشروع جبل عمر

بدأ اليوم تشغيل 3 أبراج فندقية من فئة 5 نجوم في المنطقة المركزية في مكة المكرمة ضمن مشروع جبل عمر، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" أيمن زكي المدير العام لفندق روتانا جبل عمر.

عقد إدارة وتشغيل الفندق بين شركة روتانا، وشركة جبل عمر للتطوير المدرجة في السوق السعودية، يمتد لنحو 15 عاما قابلة للتمديد، بما يدعم استدامة التطوير والنمو خلال السنوات المقبلة.

وأوضح زكي أن الفندق يضم 655 غرفة وجناحاً، مع الاستعداد لتدشين 3 أجنحة ملكية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مكانته ضمن أبرز فنادق الضيافة الفاخرة في العاصمة المقدسة.

وفي موسم حج هذا العام استضاف الفندق نحو 1700 حاج من مختلف الجنسيات، محققا لأول مرة نسبة إشغال بلغت 100% طوال الموسم.

وكان إطلاق البرج الأول نهاية العام الماضي بسعة 50 غرفة قبل التوسع في أبريل الماضي ثم اكتمال الافتتاح اليوم بالسعة الكاملة.

وأشار إلى أن الفندق يولي اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر الوطنية، من خلال برامج تدريبية تستهدف استقطاب وتدريب نحو 20 طالباً وطالبة خلال الفترة المقبلة.

وتبلغ نسبة السعودة في الفندق 62%، ما يضعه ضمن النطاق البلاتيني.

واستقبلت السعودية 1.7 مليون حاجا وحاجة في موسم الحج الفائت، في حين أظهرت أحدث بيانات هيئة الإحصاء أن عدد المعتمرين قارب 21 مليون معتمر في النصف الأول من 2025، من بينهم 12.82 مليون معتمر من الداخل، ما يمثل 62% من إجمالي المعتمرين.

وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية للزوار إلى 30 مليوناً سنوياً بحلول 2030.

زكي أكد أن موسم الحج يعد بمنزلة اختبار حقيقي للفندق مع تحول التركيز إلى استقبال المعتمرين على مدى العام بنفس مستوى الجاهزية والاهتمام، وتقديم تجربة روحانية ولوجستية متكاملة.

مجموعة روتانا في قطاع الضيافة تدير محفظة واسعة تضم اكثر من 120 منشأة فندقية قائمة وقيد التطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتدير عملياتها عبر 6 علامات تجارية متميزة ﻫﻲ ﻓﻨﺎدق وﻣﻨﺘﺠﻌﺎت روﺗﺎﻧﺎ، ﻓﻨﺎدق ﺳنترو، ﻓﻨﺎدق وﻣﻨﺘﺠﻌﺎت رﻳﺤﺎن، أرﺟﺎن ﻟﻠﺸﻘﻖ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ، إﻳﺪج ﻣﻦ روﺗﺎﻧﺎ وذا رﻳﺰﻳﺪﻧﺴﺰ ﻣﻦ روﺗﺎﻧﺎ، وتعد ﻋﻀﻮا في اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ العالمي ﻟﻠﻔﻨﺎدق "GHA" وﻫﻮ أكبر تحالف عالمي ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ المستقلة.