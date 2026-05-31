ترسية مشاريع بـ 13.3 مليار ريال ضمن برنامج الأحياء المطورة في مكة المكرمة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن ترسية ستة مواقع مستهدفة بالتطوير الحضري في العاصمة المقدسة، بإجمالي مساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، وبقيمة طرح إجمالية تبلغ 13.3 مليار ريال.

وتأتي هذه الترسيات لتطوير الأحياء ذات الأولوية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وتحسين البيئة العمرانية والبنية التحتية والخدمات العامة، بما يسهم في معالجة التحديات القائمة وفتح آفاق استثمارية وتنموية جديدة تدعم النمو الاقتصادي والحضري في العاصمة المقدسة.

وشملت المواقع التي تمت ترسيتها، جرهم الجنوبية، والخالدية، والهجلة، والهنداوية الشرقية، والهنداوية الجنوبية، والهنداوية الغربية، على عدد من التحالفات الاستثمارية والتطويرية المؤهلة.

الهيئة أكدت أن هذه المشاريع تنطلق من رؤية تنموية شاملة تضع الإنسان وجودة الحياة في مقدمة الأولويات، من خلال إنشاء بيئات عمرانية أكثر تنظيماً واستدامة، تراعي الهوية المكانية لمكة المكرمة، وتحسن تجربة السكن والتنقل والخدمات، مع المحافظة على حقوق الملاك والسكان، واتباع إجراءات تنظيمية وتنفيذية تراعي الأبعاد الاجتماعية والتنموية للمناطق المستهدفة.

وبيّنت الهيئة الملكية أن المشاريع ستمر بمراحل تنظيمية وفنية دقيقة تشمل استكمال الإجراءات التعاقدية، واعتماد المخططات والدراسات الفنية والتنفيذية، بما يضمن تنفيذها وفق أعلى المعايير التخطيطية والهندسية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على النسيج الحضري والاجتماعي للمدينة.