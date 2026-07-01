تعمل شركة لدن للاستثمار العقاري المدرجة في السوق السعودية، على تأسيس صندوق عقاري بقيمة 4 مليارات ريال لتطوير مشروع منطقة الخالدية في مكة المكرمة، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي حسن الحازمي.

ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة العيوني للمقاولات، مع توقعات بأن تبلغ مبيعات المشروع نحو 7 مليارات ريال، وفقا لدراسة جدوى أعدتها الشركة.

الرئيس التنفيذي لشركة لدن للاستثمار العقاري أضاف أن حي الخالدية في مكة المكرمة يمثل نحو 20% من إجمالي مساحة الأحياء التي أقرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تطويرها.

تنص اتفاقية الشركة المبرمة مع الهيئة الملكية على تأسيس صندوق عقاري تنقل إليه الأراضي، على أن يعوض ملاكها ماليا أو يشاركوا كمستثمرين في المشروع.

الحازمي قال إن الطلب على العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة لا يزال قويا، مشيرا إلى أن السياح الوافدين أنفقوا 176 مليار ريال داخل السعودية خلال 2025 وفقا لتقرير وزارة السياحة، منها 110 مليارات ريال في مكة المكرمة والمدينة المنورة ما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب.

أضاف أن استدامة التوازن بين العرض والطلب تمثل أساس الاستثمار العقاري طويل الأجل، لافتا إلى أن الشركة طورت 1500 وحدة سكنية في مشروع "جوهرة الرصيفة" بمكة المكرمة، كما أنجزت تطوير أكثر من 2.8 مليون متر مربع في ضاحية العسيلة.

عقدين في الرياض بملياري ريال

فيما يتعلق بمشروعات الشركة في الرياض، قال الحازمي إن "لدن" وقعت عقدين لتطوير أراضي النرجس والقيروان بقيمة تقارب ملياري ريال، على مساحة 3.6 مليون متر مربع، إضافة إلى مشروع في حي نمار على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع، موضحا أن إجمالي قيمة العقدين يبلغ نحو 2.4 مليار ريال، وتشمل أعمالهما تصميم وتنفيذ وتطوير البنية التحتية.

بين أن الشركة حصلت على تطوير نحو ثلثي الأراضي ضمن برنامج التوازن العقاري في الرياض، الذي يستهدف ضخ 10 آلاف قطعة أرض، مشيرا إلى أن "لدن" ستتولى تطوير البنية التحتية لنحو 6 آلاف قطعة أرض، إلى جانب أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتشجير.

قال إن سوق العقارات في الرياض شهد خلال الفترة الماضية اختلالا بين العرض والطلب، مضيفا أن برنامج التوازن العقاري والعقود المرتبطة به يمثلان إحدى الأدوات الرئيسة لمعالجة هذا الاختلال، ولا سيما في قطاع الإسكان المخصص للمواطنين.

أشار إلى أن قيمة مشروعات الشركة الحالية تقارب 9 مليارات ريال، نحو 7 مليارات ريال في مكة المكرمة، وملياري ريال في الرياض، مؤكدا استمرار تنفيذ المشروعات رغم التحديات.

أضاف الحازمي أن العمل مستمر في برج "لدن" على طريق الملك فهد في الرياض، حيث وصلت أعمال الإنشاء إلى الدور الثامن، كما يجري العمل مع مشغل "شيفال" لتنفيذ مشروع تجاري في حي السليمانية على مساحة 8 آلاف متر مربع، إضافة إلى مشروع على طريق خريص مقام على أرض مستأجرة من عقارات الدولة، سيقدم منتجا عقاريا جديدا يلبي احتياجات المنطقة.

وقال إن المطورين العقاريين يمرون حاليا بمرحلة مواتية لبناء التحالفات، وتأسيس الصناديق الاستثمارية، وتنفيذ المشروعات، مؤكدا أن نجاح أي مشروع يعتمد على تحديد الفئة المستفيدة بما يضمن توافق المنتجات مع قدرات المشترين والمستأجرين واحتياجات القطاعات السكنية والتجارية والمكتبية.