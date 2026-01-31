بيع أرض خام على طريق خريص بـ 397 مليون ريال .. 340 ريالا للمتر

بيعت أرض خام مساحتها 1.1 مليون متر مربع على طريق خريص في العاصمة السعودية الرياض بقيمة 397 مليون ريال في مزاد إلكتروني تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ، حيث وصلت قيمة المتر نحو 340 ريالا، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" المهندس نذير الحركان مدير المزادات في شركة أعمال الجود العقارية المسوقين للمشروع.

وقال لـ "الاقتصادية": نذير الحركان "إن صفقة بيع أرض طريق خريص تؤكد قوة السوق العقارية في السعودية وتعكس جاذبيتها للاستثمار، وتعكس ثقة المستثمرين بالفرص العقارية النوعية واستمرار الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع".

بيع أراض في حي الصفا بـ 2800 ريال للمتر

فيما تم بيع مخطط سكني وتجاري في حي الصفا وسط الرياض بقيمة 2800 ريال للمتر للسكني و3500 ريال للمتر التجاري، وذلك في مزاد رسن الحضوري والإلكتروني الذي نظمته شركة القباع العقارية في الرياض.

يقع حي الصفا في وسط مدينة الرياض وتحديداً على الطريق الدائري الشرقي مخرج 15، ويقع بالقرب منه طريق صلاح الدين الأيوبي الذي يقع من الناحية الشمالية للحي، وكذلك طريق عمر بن الخطاب في الناحية الجنوبية، بينما في المنطقة الغربية يحد الحي طريق علي بن أبي طالب، إضافة أيضاً إلى الطريق الدائري الشرقي الذي يحده من الناحية الشرقية.

اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة إبراهيم القباع المنظمة لمزاد رسن أكد أن الأسعار باتت في متناول الجميع، وحتى المطورين أنفسهم لم يتوقعوا أن تطرح هذه الفرص بهذه الأسعار التي تعد مناسبة، حيث شمل المزاد طرح 15 بلكا تجاريا و250 أرضا سكنية و9 أراض تجارية بمساحة إجمالية بلغت 115 ألف متر مربع.



