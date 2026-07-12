وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار "مسار"، مع صندوق وثيق العقاري 3 اتفاقيات حجز لبيع أراض بإجمالي مساحات 7,387 متر مربع ضمن المنطقة الثانية من وجهة مسار في مكة المكرمة بقيمة إجمالية 441 مليون ريال.

"مسار" أوضحت في بيان عبر "تداول" اليوم الأحد، أن قيمة الأرض الأولى بلغت 145 مليون ريال، والثانية 143.7 مليون ريال، والثالثة 152.3 مليون ريال، مبينة أن الهدف من البيع هو تطوير وحدات سكنية من قبل الصندوق.

أشارت إلى أنه وفقا لاتفاقيات الحجز، سيقوم الصندوق بدفع عربون عن كل قطعة أرض مقابل الحجز، ومن المخطط أن يتم توقيع اتفاقيات البيع النهائية خلال فترة سريان اتفاقيات الحجز.

الشركة ذكرت أن للصفقة أثر إيجابي على السيولة ناتج عن استلام مبلغ العربون عند توقيع اتفاقيات الحجز وأثر إيجابي على النتائج المالية عند إتمام عملية البيع أو مع انتهاء مدة اتفاقيات الحجز.

"أم القرى للتنمية" تم تأسيسها في 2012، لتطوير مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة والذي يعرف باسم "وجهة مسار"، وتبلغ قيمتها السوقية حاليا 25 مليار ريال، وتملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحصة الأكبر من رأسمالها البالغة 24%، فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 16%.